Agropoli: si insedia oggi il Commissario Prefettizio

Si insedierà questa mattina alle 10 il commissario prefettizio chiamato a guidare il comune di Agropoli fino alle prossime elezioni.

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, in esecuzione della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, lo scorso 31 ottobre ha disposto la nomina di Fulvia Zinno, Viceprefetto in servizio presso il Ministero dell’Interno.

Il commissario

Il commissario dovrà gestire l’ordinaria amministrazione dell’Ente fino a metà dicembre.

La Prefettura, infatti, ha disposto la convocazione dei comizi elettorali per i giorni 17 e 18 dicembre 2023 con eventuale, successivo, turno di ballottaggio.

Cosa accade ora

Si andrà a votare in sole quattro sezioni: la 7, la 14, la 16 e la 21. Qui sono emerse delle irregolarità accertare dal TAR. L’amministrazione comunale uscente ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, cui si appellerà anche il gruppo Liberi e Forti, vincitore del ricorso, per chiedere in estensione del numero delle sezioni al voto.

Alle urne si andrà con le stesse liste del Giugno 2022.