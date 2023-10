Agropoli, ecco il commissario prefettizio. Fissata anche la data delle elezioni

È Fulvia Zinno il commissario prefettizio che guiderà il comune di Agropoli fino alle prossime elezioni. L’indiscrezione è giunta dal palazzo della Prefettura, e l’ufficialità del decreto del Prefetto Francesco Esposito è arrivata da pochi minuti.

Chi è il commissario prefettizio

Laureata in giurisprudenza il viceprefetto Zinno ha una lunga esperienza come dipendente del Ministero dell’Interno. Ha lavorato per anni in Lombardia per poi passare alla Prefettura di Potenza.

Ha svolto vari incarichi come commissario prefettizio in centri della Basilicata e del salernitano. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la nomina ad Agropoli.

Le elezioni

Guiderà il comune fino a prossima elezioni che saranno convocate il 17 e 18 dicembre (eventuale ballottaggio 31 dicembre – 1 gennaio) soltanto in quattro sezioni: 7, 14, 16 e 21, ovvero quelle dove sono emerse incongruenze. Il Consiglio di Stato potrebbe concedere anche una ulteriore sospensiva dopo il nuovo ricorso dell’amministrazione in carica.