Agropoli: si torna al voto in 4 sezioni

Saranno quattro le sezioni in cui si tornerà al voto ad Agropoli. Si tratta della 7,14,16 e 21. Qui sono emerse le maggiori incongruenze secondo i giudizi amministrativi che nei giorni scorsi hanno accolto il ricorso presentato dal gruppo Liberi e Forti.

Cosa accade ora

Una buona notizia per l’amministrazione in carica che riduce i margini per un recupero da parte della coalizione guidata dal candidato sindaco Raffaele Pesce che per poche centinaia di voti non era riuscita a raggiungere il ballottaggio.

Salvo nuovo ricorso al Consiglio di Stato, dunque, si andrà presto alle urne. Si attende la Prefettura che intanto procederà al commissariamento dell’Ente in attesa di nuove consultazioni.

Il ricorso

Il ricorso del gruppo Liberi e Forti ha messo in evidenza diverse incongruenze sul voto del giugno 2022. Anche la commissione elettorale aveva manifestato perplessità, tanto da inviare la documentazione alla Procura.