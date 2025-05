Editoriale di Maggio: bilancio di un mese intenso, tra sfide globali e rinnovato impegno locale

Maggio 2025 è stato un mese di grande intensità, carico di avvenimenti. La nostra testata, attraverso il web, la TV e i social, ha seguito e commentato con format, rubriche e approfondimenti, non soltanto la cronaca locale ma anche le notizie nazionali e internazionali che stanno segnando il nostro tempo.

Un nuovo Papa

Penso all’elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV, a cui abbiamo voluto dedicare spazio nelle nostre trasmissioni e nel nostro tg. Il mio auspicio è che il suo Pontificato sia nel solco di Papa Francesco, che ho avuto la fortuna di incontrare proprio pochi mesi prima della scomparsa. Il nuovo Papa ha acceso speranze e rinnovato il dibattito su una Chiesa che vuole essere davvero universale, ma anche sempre più attenta alle nuove sfide e alle nuove tecnologie, come quelle che anche noi quotidianamente utilizziamo. È un segnale forte, che pure il nostro lavoro di informazione dovrà saper cogliere, raccontare e approfondire.

Un mondo ancora in fiamme

Eppure, mentre la Chiesa si rinnova, il mondo continua a vivere momenti drammatici. La parola “Pace” è quella su cui Papa Leone XIV si è più volte soffermato nei suoi primi messaggi. In Ucraina, però, la guerra sembra lontana dalla fine, con nuove offensive e un bilancio umano che ogni giorno si aggrava. In Medio Oriente, la spirale di violenza tra Israele e Palestina ha riacceso antiche tensioni e generato nuove sofferenze su cui non si può restare indifferenti.

Marina, simbolo di un dramma che ci riguarda tutti

Ma c’è un dolore straziante che questo mese abbiamo vissuto anche vicino casa nostra. La tragica morte di Marina Carbonaro, la giovane 14enne uccisa nel Napoletano dal fidanzato che non accettava la fine della relazione, ci lascia senza parole. È un fatto che spezza il cuore e grida giustizia.

Come InfoCilento non possiamo limitarci a raccontare l’orrore: dobbiamo agire. Per questo, come testata, ci impegneremo a promuovere, da subito, tutte le iniziative tese ad educare all’affettività, al rispetto, e a contrastare con forza la violenza di genere. I nostri canali saranno strumenti attivi di sensibilizzazione e cambiamento.

Attenzione al nostro territorio

In mezzo a scenari globali, nazionali e locali così complessi, desidero anche fare i nostri più sinceri auguri di buon lavoro ai sindaci eletti nei comuni del nostro territorio: Castelnuovo di Conza, Capaccio Paestum, Ispani e Sant’Angelo a Fasanella. A loro vanno i nostri complimenti per la fiducia ricevuta dai cittadini.

La nostra redazione continuerà a seguirli da vicino, raccontando i progetti, le sfide, e i traguardi della loro amministrazione. Ma saremo anche sentinelle del territorio, pronti a dare spazio alle criticità.

Sul fronte sportivo, a campionati conclusi, voglio esprimere i miei complimenti ai presidenti delle squadre del nostro territorio che portano avanti progetti importanti e ambiziosi tra mille difficoltà. Una parentesi, però, voglio aprirla anche sul Napoli che con la vittoria del campionato ha fatto vivere ai suoi tifosi grandi emozioni, confermandosi una realtà ormai di vertice del calcio italiano, un esempio da seguire non solo sportivamente, ma anche sotto il profilo della sostenibilità economica.

Uno sguardo ampio, un’anima radicata

Il nostro impegno quotidiano resta quello di essere una voce autorevole e vicina. Vogliamo crescere. Continueremo a valorizzare l’informazione locale, estendendo i territori da seguire, ma senza rinunciare all’approfondimento dei grandi temi nazionali e internazionali. Le nostre rubriche, i nostri speciali, i nostri format social sono e saranno sempre strumenti per comprendere il territorio che cambia, per raccontare fatti e seguire grandi eventi.

Continueremo ad investire per il territorio, soprattutto per il sociale: il prossimo 3 giugno inaugureremo a Ogliastro Cilento, Laureana Cilento e Prignano Cilento tre defibrillatori acquistati e installati insieme all’associazione La Panchina. È un piccolo gesto che abbiamo voluto fare per far sentire la nostra vicinanza alle comunità.

Ma anche un modo per dire grazie a voi che ci seguite, continuiamo a costruire un’informazione viva, libera e utile. Insieme, ogni giorno.

Domenico Cerruti

Editore InfoCilento