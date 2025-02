I vertici di InfoCilento in udienza da Papa Francesco

“Quando ci si sente amati, si sperimenta una forza che mette in circolo l’amore”. Così Papa Francesco, nel testo della catechesi, ha accolto i partecipanti all’udienza generale di questa mattina, 5 febbraio.

I vertici di InfoCilento all’udienza papale di questa mattina

Tra coloro che hanno avuto l’onore di salutare e stringere la mano al Pontefice, anche i vertici di InfoCilento: l’editore Domenico Cerruti e l’amministratore della società editrice della testata, Edoardo Marcianò. Appuntamento di primo mattino nell’aula Paolo VI del Vaticano, dove il Papa si è presentato sorridente, benché raffreddato, tanto da dover affidare la lettura della catechesi a padre Pierluigi Giroli, officiale della Segreteria di Stato.

Un confronto in un’atmosfera cordiale ed emozionante

“Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare”, ha detto rammaricato Francesco. Ma ciò non gli ha impedito di salutare i presenti e di soffermarsi con alcuni di loro, tra cui i rappresentanti di InfoCilento. Un confronto che è durato pochi minuti in un’atmosfera cordiale e di grandissima emozione. “È stato un momento indimenticabile. La presenza e le parole del Papa ci hanno toccato profondamente”, ha fatto sapere Domenico Cerruti a margine dell’udienza. “Le parole e la vicinanza del Santo Padre, anche in un momento di debolezza fisica, ci hanno mostrato il suo grande spirito di umanità e amore per il prossimo”, ha aggiunto Edoardo Marcianò.