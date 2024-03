Delegazione di Orria in udienza da Papa Francesco

Una delegazione di fedeli residenti ad Orria è partita alla volta di Roma per incontrare il Santo Padre. L’udienza Generale con Papa Francesco si inserisce tra le iniziative varate dalla rete dei Comuni di Santa Domenica, di cui il Comune di Orria è parte integrante, unitamente a diversi Comuni pugliesi, calabresi e siciliani.

I comuni coinvolti

Undici Municipalità unite dal culto di Santa Domenica Vergine e Martire, nello specifico: Santa Domenica Vittoria ( Me), Tropea (Vv), Cammarata (Ag), Caraffa di Catanzaro (Cz), Castroreale (Me), Mandanici (Me), Sant’Angelo di Brolo (Me), Orria (Sa), Ricadi (Vv) Scorrano (Le) e Torre di Ruggiero (Cz).

Si tratta di una delle esperienze più intense da vivere, un momento molto sentito dai fedeli in quanto permette ai credenti di ascoltare le riflessioni del Papa e di ricevere la benedizione apostolica. Non si tratta di assistere a una messa, ma di trascorrere un momento di confronto con il Santo Padre.

La delegazione cilentana

La delegazione orriese guidata dal Sindaco del Comune cilentano, Agostino Astore, è composta da una nutrita schiera di fedeli entusiasti per l’iniziativa, tra i quali i consiglieri comunali: Maurizio Di Fiore, Giovanni Mario Maio ed alcuni membri del comitato festa di Santa Domenica: Rosetta Astore e Gabriele Passaro.

Sperando nella clemenza del meteo, domani mattina, 13 Marzo, i cittadini di Orria saranno ricevuti da Papa Francesco.

Potranno osservare il Papa da vicino ed assistere all’emozionante udienza viva di preghiere, benedizioni e dell’omelia del Pontefice.

Le altre attività

Inoltre, parteciperanno ad una visita guidata della Basilica di San Pietro, simbolo della cristianità, gioiello del genio architettonico del Bramante e di Michelangelo.

Potranno ammirare tesori come la Pietà di Michelangelo e il Baldacchino del Bernini durante la visita della Chiesa in stile rinascimentale con la sua iconica cupola, i capolavori custoditi nei Musei Vaticani e gli impareggiabili affreschi della Cappella Sistina.