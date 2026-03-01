Eccellenza: la Battipagliese ritorna alla vittoria rifilando 4 reti alla Prosangiorgese

Nella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria rifilando quattro reti alla Prosangiorgese allo stadio comunale “Vastola” di San Valentino Torio.
La partita
Gara mai in discussione e dominata dagli uomini di Iuliano dal primo all’ultimo minuto. Senza Formicola, Vitale, Cassese e Ripa, mister Iuliano si affida a Camara al centro della difesa al fianco di Bisceglia e ripropone Salvador nel ruolo di mezzala al fianco di Nuvoli ed Olmos. Davanti spazio al tridente Senatore-Abayian-Spagnuolo. Il primo tempo è di chiara marca bianconera.
Al 3’ punizione dal limite di Salvador indirizzata verso l’area di rigore dove Nuvoli non riesce ad impattare con la testa da buona posizione. Al 9’ identica situazione con Salvador che calcia da fermo verso la porta ma Camara da due passi non riesce a mettere il piede.
Al 15’ spunto importante di Spagnuolo che scappa via sulla linea di fondo e tira verso lo specchio della porta con Botta che respinge con i pugni. Al 17’ Salvador si crea lo spazio per il tiro da fuori area ma il suo sinistro termina alto. Al 26’ si erge a protagonista il portiere di casa Botta che devia sul palo un colpo di testa di Abayian.
Al 32’ passa la Battipagliese: nuovo cross al centro di Losasso per l’inserimento di Olmos il cui colpo di testa sbatte sul palo prima di finire in fondo alla rete.
Al 39’ nuova occasione per la Battipagliese con il colpo di testa di Abayian su cross di Fontanella ma Botta respinge sulla linea di porta. Al primo e unico affondo nella metà campo della Battipagliese, la Prosangiorgese trova il pari: guizzo sull’esterno di Totaro che salta un paio di uomini e una volta entrato in area trafigge Trapani con un rasoterra. Prima dell’intervallo la Battipagliese ritorna avanti: errore di Botta nel rilancio con la palla che sbatte sul corpo di Spagnuolo e finisce in rete.
Il secondo tempo
Nella ripresa la musica non cambia: la Battipagliese attacca e la Prosangiorgese difende. Al 10’ Spagnuolo sciupa a tu per tu con Botta un bel pallone in profondità di Salvador calciando al lato. Al 13’ cross di Spagnuolo per Senatore che viene anticipato al momento di calciare verso lo specchio della porta. Al 16’ tris bianconero: calcio d’angolo di Salvador e schiacciata di testa di Abayian su cui nulla può Botta.
L’attaccante argentino trova la sua prima doppietta in maglia bianconera al 33’ quando ruba palla in pressione a Nocera e si invola verso lo specchio della porta dove trafigge Botta con un tiro sotto l’incrocio. La gara termina con le due squadre che si controllano senza farsi ulteriormente male.
Il tabellino
PROSANGIORGESE: Botta, Cesarano, Iannone (dal 40’s.t. Amato), Iuliano (dal 21’s.t. Castaldo), Ariano, Nocera, Totaro, Capone, Pescicolo (dal 1’s.t. Ferrentino) (dal 20’s.t. Silvestri), Trevisone, Vitale. A disposizione: Vitale, Salvati, Senatore, Barbarisi. Allenatore: Prisco
BATTIPAGLIESE: Trapani, Camara, Olmos, Salvador (dal 45’s.t. Garofalo), Senatore, Nuvoli, Fontanella (dal 44’s.t. Santella); Losasso, Bisceglia, Abayian (dal 40’s.t. Balzano), Spagnuolo (dal 33’s.t. Cafaro). A disposizione: Marra, Paraggio, Suozzo, Lodato, Fontanella. Allenatore: Iuliano
RETI: 32’p.t. Olmos, 42’p.t. Totaro, 46’p.t. Spagnuolo, 16’s.t. e 33’s.t. Abayian
ARBITRO: Signor Nazzaro Pisano di Benevento
ASSISTENTI Signor Jacopo De Rosa di Castellammare di Stabia e Antimo Compagnone di Frattamaggiore
NOTE: Ammoniti: Losasso e Cesarano. Calci d’angolo: 4 a 2 per la Battipagliese. Recupero: 2’p.t. e 3’s.t.