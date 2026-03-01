Campionati Regionali

Eccellenza: la Battipagliese ritorna alla vittoria rifilando 4 reti alla Prosangiorgese

Gara mai in discussione e dominata dagli uomini di Iuliano dal primo all’ultimo minuto

Comunicato Stampa

Nella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria rifilando quattro reti alla Prosangiorgese allo stadio comunale “Vastola” di San Valentino Torio.

La partita

Gara mai in discussione e dominata dagli uomini di Iuliano dal primo all’ultimo minuto. Senza Formicola, Vitale, Cassese e Ripa, mister Iuliano si affida a Camara al centro della difesa al fianco di Bisceglia e ripropone Salvador nel ruolo di mezzala al fianco di Nuvoli ed Olmos. Davanti spazio al tridente Senatore-Abayian-Spagnuolo. Il primo tempo è di chiara marca bianconera.

Al 3’ punizione dal limite di Salvador indirizzata verso l’area di rigore dove Nuvoli non riesce ad impattare con la testa da buona posizione. Al 9’ identica situazione con Salvador che calcia da fermo verso la porta ma Camara da due passi non riesce a mettere il piede.

Leggi anche:

Suicidio Battipagliese: da 2 a 0 a 2 a 3

Al 15’ spunto importante di Spagnuolo che scappa via sulla linea di fondo e tira verso lo specchio della porta con Botta che respinge con i pugni. Al 17’ Salvador si crea lo spazio per il tiro da fuori area ma il suo sinistro termina alto. Al 26’ si erge a protagonista il portiere di casa Botta che devia sul palo un colpo di testa di Abayian.

Al 32’ passa la Battipagliese: nuovo cross al centro di Losasso per l’inserimento di Olmos il cui colpo di testa sbatte sul palo prima di finire in fondo alla rete.

Al 39’ nuova occasione per la Battipagliese con il colpo di testa di Abayian su cross di Fontanella ma Botta respinge sulla linea di porta. Al primo e unico affondo nella metà campo della Battipagliese, la Prosangiorgese trova il pari: guizzo sull’esterno di Totaro che salta un paio di uomini e una volta entrato in area trafigge Trapani con un rasoterra. Prima dell’intervallo la Battipagliese ritorna avanti: errore di Botta nel rilancio con la palla che sbatte sul corpo di Spagnuolo e finisce in rete.

Il secondo tempo

Nella ripresa la musica non cambia: la Battipagliese attacca e la Prosangiorgese difende. Al 10’ Spagnuolo sciupa a tu per tu con Botta un bel pallone in profondità di Salvador calciando al lato. Al 13’ cross di Spagnuolo per Senatore che viene anticipato al momento di calciare verso lo specchio della porta. Al 16’ tris bianconero: calcio d’angolo di Salvador e schiacciata di testa di Abayian su cui nulla può Botta.

L’attaccante argentino trova la sua prima doppietta in maglia bianconera al 33’ quando ruba palla in pressione a Nocera e si invola verso lo specchio della porta dove trafigge Botta con un tiro sotto l’incrocio. La gara termina con le due squadre che si controllano senza farsi ulteriormente male.

Il tabellino

PROSANGIORGESE: Botta, Cesarano, Iannone (dal 40’s.t. Amato), Iuliano (dal 21’s.t. Castaldo), Ariano, Nocera, Totaro, Capone, Pescicolo (dal 1’s.t. Ferrentino) (dal 20’s.t. Silvestri), Trevisone, Vitale. A disposizione: Vitale, Salvati, Senatore, Barbarisi. Allenatore: Prisco

BATTIPAGLIESE: Trapani, Camara, Olmos, Salvador (dal 45’s.t. Garofalo), Senatore, Nuvoli, Fontanella (dal 44’s.t. Santella); Losasso, Bisceglia, Abayian (dal 40’s.t. Balzano), Spagnuolo (dal 33’s.t. Cafaro). A disposizione: Marra, Paraggio, Suozzo, Lodato, Fontanella. Allenatore: Iuliano

RETI: 32’p.t. Olmos, 42’p.t. Totaro, 46’p.t. Spagnuolo, 16’s.t. e 33’s.t. Abayian

ARBITRO: Signor Nazzaro Pisano di Benevento

ASSISTENTI Signor Jacopo De Rosa di Castellammare di Stabia e Antimo Compagnone di Frattamaggiore

NOTE: Ammoniti: Losasso e Cesarano. Calci d’angolo: 4 a 2 per la Battipagliese. Recupero: 2’p.t. e 3’s.t.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Scuola “Green” a Stio: un piano da 1,4 milioni per l’efficientamento della “Lettieri”

Il Comune di Stio approva il progetto per trasformare l'edificio scolastico "R. Lettieri" in una struttura moderna, sostenibile e ad alta efficienza energetica

Palazzo della Cultura, Vallo

Vallo della Lucania, al via la mostra collettiva “Arte e creatività al femminile”: ecco il programma

Per l'intero weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 i locali del Palazzo della Cultura ospiteranno le opere di artiste locali e non. Ecco il programma

Eccellenza: l’Ebolitana vince ad Angri e allunga sull’Apice

La squadra di Pirozzi batte 1 a 0 l'Angri, decisiva la rete di Cappiello

La Salernitana ferma il Catania all’Arechi: termina a reti bianche l’esordio di Serse Cosmi

I granata di Cosmi creano poche occasioni, ma tengono bene il campo soprattutto nella ripresa, portando a casa un “punticino” prezioso

Serie D: una buona Gelbison pareggia contro la Vigor Lamezia

Proteste per il gol degli ospiti arrivato al 5' del secondo tempo dopo una mancata assegnazione di un calcio d'angolo nell'azione precedente

Perito - panorama

Rischio idrogeologico: Perito programma interventi di messa in sicurezza del territorio

Ente punta a fondi per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva

Ennesimo incidente a Velina: moto contro auto 

Coinvolti una moto e un'auto a pochi metri d punto del tragico incidente di martedì scorso

Campionati Regionali di Kickboxing FederKombat: successo per l’ASD Polisportiva Poseidon

Gli atleti in quel di Mondragone hanno dato prova di tecnica, disciplina e determinazione, conquistando titoli prestigiosi e numerosi podi nelle rispettive categorie.

Ricarca auto elettriche

Ascea verso il futuro: sì alla rete di ricarica del progetto “Polis” di Poste Italiane

La transizione digitale e sostenibile del Comune di Ascea segna un nuovo, importante traguardo. La Giunta Comunale ha infatti dato il via libera formale a un protocollo d'intesa strategico con il Gruppo Poste Italiane. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto denominato "Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale", volto a potenziare le infrastrutture tecnologiche e di servizio nei piccoli e medi centri italiani. Una rete di ricarica per la cittadinanza digitale Al centro del provvedimento vi è l'installazione di una rete di ricarica che promette di migliorare l'accessibilità ai servizi e promuovere la mobilità sostenibile sul territorio comunale. Il progetto "Polis", promosso da Poste Italiane, mira a trasformare gli uffici postali in veri e propri hub di servizi digitali, facilitando il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Con l'approvazione di questo protocollo, Ascea si posiziona come un ente locale attivo nell'accogliere soluzioni all'avanguardia per l'efficientamento dei servizi pubblici. Unanimità per lo sviluppo del territorio La deliberazione è stata assunta con voti unanimi favorevoli, dopo aver acquisito i pareri necessari in ordine alla regolarità tecnica e contabile. La Giunta ha ritenuto la proposta "meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate", confermando la volontà di procedere speditamente verso l'attuazione degli…

Videosorveglianza

Sicurezza urbana: Altavilla Silentina risponde all’emergenza e vara il nuovo sistema di videosorveglianza

Altavilla Silentina approva il progetto da 196mila euro per il nuovo sistema di videosorveglianza e lettura targhe. Obiettivo: sicurezza e contrasto ai rifiuti.

C.I.E: a Lustra uffici comunali aperti anche il sabato per facilitare il rinnovo dei documenti

Da ieri gli uffici comunali di Lustra saranno aperti anche il sabato mattina per il rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche

Eboli e Battipaglia avvolte dal silenzio: il dolore unanime per la scomparsa di Matteo Ginetti

Le comunità di Eboli e Battipaglia si stringono attorno alla famiglia Ginetti. Messaggi di cordoglio e sgomento per la tragica e prematura scomparsa del giovane Matteo