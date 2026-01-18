Eccellenza, la Battipagliese impatta sul campo della Sanseverinese: match termina 1-1

Nella ventunesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese impatta sul difficile campo della Sanseverinese per uno ad uno al termine di una gara dai due volti.

La partita

Meglio i padroni di casa nella prima frazione di gioco al cospetto di una ripresa dominata, invece, dai bianconeri. Ne viene fuori un pareggio che accontenta entrambi. Dopo tre giri di lancette ci prova Ciaccio per i padroni di casa ma la sua conclusione si spegne alta. Stessa sorte anche per la conclusione dalla distanza di Titarelli al 26’.

Al 31’ primo squillo della Battipagliese: Ripa imbuca per Senatore che di sinistro prova a superare Russo ma il piplet locale respinge in calcio d’angolo. Al 33’ cambia il parziale: tiro cross di Salerno verso la porta con Trapani che, indeciso, si butta il pallone in porta.

E’ il classico gol dell’ex. Prima della fine del tempo l’altro ex di giornata, Picaro, va alla conclusione dal limite ma la palla termina alta.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Battipagliese sembra più spigliata. Al 3’ va al tiro Formicola dalla distanza, alto. Risponde il neo entrato Costantino su calcio di punizione ma Trapani ci mette i guantoni. Al 22’ imbucata di Ripa per la conclusione ravvicinata di Vitale ma interviene all’ultimo un difensore della Sanseverinese e devia il pallone in angolo. Al 23’ cross al centro di Spagnuolo e colpo di testa di Abayian, alto.

Super intervento di Trapani sulla conclusione da fuori di Moffa. Ma la Battipagliese è in fiducia e preme: cross di Spagnuolo al 28’ per la testa di Salvador ma Russo si supera e respinge. Dopo tanto premere la Battipagliese raggiunge il pari: cross di Losasso per l’incornata vincente di Ripa al suo quindicesimo centro stagionale.

Va vicina a ribaltare il risultato la Battipagliese con una conclusione dalla distanza di Salvador che scheggia l’incrocio dei pali. Non bastano sei minuti ai bianconeri per completare il sorpasso.

Il tabellino

SANSEVERINESE: Russo, Orta, Romano, Ciaccio (dal 25’s.t. Del Giudice), Penna, Moffa, Titarelli (dal 25’s.t. Masullo), Gargiulo, Salerno (dal 15’s.t. Costantino), Picaro (dal 18’s.t. Maiese), Cuomo (dal 45’s.t. Faino). A disposizione: Munao, Morra, De Clemente, Moccia. Allenatore: Pepe

BATTIPAGLIESE: Trapani, Camara, Olmos, Salvador, Formicola (dal 15’s.t. Spagnuolo), Senatore (dal 15’s.t. Abayian), Ripa, Vitale (dal 50’s.t. Balzano), Suozzo (dal 15’s.t. Losasso); Fontanella, Bisceglia. A disposizione: Marra, Paraggio, Garofalo, Cafaro, Cassese. Allenatore: IulianoRETI: 33’p.t. Salerno, 31’s.t. Ripa

ARBITRO: Signor Christian Matrone di Torre del Greco

ASSISTENTI: Signor Giuseppe Rea di Nocera Inferiore e Giuseppe Andrea Palomba di Torre del Greco

NOTE: Ammoniti: Romano, Moffa, Del Giudice, Costantino, Camara, Olmos e Salvador. Calci d’angolo: 4 a 3 per la Battipagliese. Recupero: 1’p.t. e 6’s.t. Spettatori: 300 circa.