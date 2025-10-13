Eccellenza, i gol del weekend: emozioni del derby della Piana del Sele, affonda il Santa Maria

A cura di Redazione Infocilento

Finisce senza reti il match della Gelbison, unica cilentana impegnata in Serie D; pari ad occhiali anche per l’Agropoli in Promozione, nel big match contro l’Atletico Pagani. Per vedere i tifosi esultare bisogna osservare l’Eccellenza, anche se gli ultras di Battipagliese ed Ebolitana, che si sono affrontate nel derby, hanno dovuto vedere l’1 a 1 a distanza viste le porte chiuse per motivi di ordine pubblico.

Hanno assistito alla giostra dei gol, invece, i tifosi della Polisportiva Santa Maria, che però sono tornati a casa con un netto 4 a 1 da Montemiletto

Tutte le gare delle squadre salernitane impegnate nel weekend:

Ragusa – GelbisonGuarda gli hightlighs
Montemiletto – Santa MariaGuarda gli hightlighs
Battipagliese – EbolitanaGuarda gli hightlighs
Atletico Pagani – AgropoliGuarda gli hightlighs
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Sosto e Palmieri

Roscigno digitalizza la sanità, nasce “Urbis Data”: ecco il progetto pilota con l’Asl Salerno

“Urbis Data”, una piattaforma tecnologica di nuova generazione pensata per integrare dati…

Roberto Fico

Roberto Fico lancia la sua lista civica: c’è anche Vincenzo Speranza, ex sindaco di Laurito

Roberto Fico lancia la lista civica "Roberto Fico Presidente" per le elezioni…

Carabinieri Agropoli

Agropoli, rubava zaino sulla spiaggia del lungomare: arrestato 49enne

Durante un servizio di controllo, i militari hanno sorpreso l'arrestato nel momento…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.