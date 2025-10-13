Eccellenza, i gol del weekend: emozioni del derby della Piana del Sele, affonda il Santa Maria

Finisce senza reti il match della Gelbison, unica cilentana impegnata in Serie D; pari ad occhiali anche per l’Agropoli in Promozione, nel big match contro l’Atletico Pagani. Per vedere i tifosi esultare bisogna osservare l’Eccellenza, anche se gli ultras di Battipagliese ed Ebolitana, che si sono affrontate nel derby, hanno dovuto vedere l’1 a 1 a distanza viste le porte chiuse per motivi di ordine pubblico.
Hanno assistito alla giostra dei gol, invece, i tifosi della Polisportiva Santa Maria, che però sono tornati a casa con un netto 4 a 1 da Montemiletto
Tutte le gare delle squadre salernitane impegnate nel weekend:
|Ragusa – Gelbison
|Guarda gli hightlighs
|Montemiletto – Santa Maria
|Guarda gli hightlighs
|Battipagliese – Ebolitana
|Guarda gli hightlighs
|Atletico Pagani – Agropoli
|Guarda gli hightlighs