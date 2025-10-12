Promozione: termina 0-0 il big match tra Atletico Pagani e Us Agropoli

Si è tenuto questo pomeriggio, il big match tra l’Atletico Pagani e l’Us Agropoli. I delfini ottengono un buon pari sul terreno di gioco della prima della classe.

La partita

Nella prima frazione, l’Atletico Pagani parte forte e ci prova subito con un tiro di Bonfiglio bloccato da Lesta, al 5’ sugli sviluppi di corner Bonfiglio da pochi passi spreca una grossa occasione, spedendo la sfera di poco fuori.

L’Agropoli reagisce al 13’ con un tiro di Capozzoli respinto dal portiere ospite, ancora i delfini ci riprovano con Vitelli al 17’ questa volta l’attaccante agropolese spreca da buona posizione, calciando troppo centrale. Dopo un inizio a buoni ritmi, la partita si incattivisce e a risentirne è il gioco che viene molto spezzettato, l’ultima occasione della prima frazione è per l’Atletico Pagani con un tiro dalla distanza di Landini che prende la traversa interna e poi termina sulla linea di porta, dando l’illusione del goal, ma la sfera termina la sua corsa tra le braccia di Lesta. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-0.

La ripresa

Il secondo tempo inizia con i ritmi più bassi, al 61’ altra grande occasione per la squadra di casa che con Starita da ottima posizione colpisce la traversa e sfiora il goal del vantaggio. L’Agropoli al 69’ si fa rivedere in avanti con il colpo di testa di Rabbeni che termina fuori. Nel finale di partita le due squadre non creano occasioni da rete e la partita termina con il risultato di 0-0.

Un punto che mantiene l’Atletico Pagani in vetta alla classifica, con l’Agropoli che non perde le distanze dalla vetta.