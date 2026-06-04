Cilento Green Festival: la natura e il lifestyle mediterraneo conquistano il Cilento Outlet

Il fascino della natura mediterranea incontra il desiderio di benessere, il design sostenibile e la cultura del vivere all’aria aperta: il prossimo weekend il Cilento Outlet ospiterà il Cilento Green Festival, il nuovo appuntamento dedicato al mondo delle piante, della sostenibilità e dello stile di vita green pensato per famiglie, appassionati, turisti e amanti della natura.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 giugno, dalle ore 10:00 alle 21:00, tre giornate immersive tra installazioni botaniche, laboratori per bambini, vivaisti, piante rare, design green, wellness e salute e tradizioni del territorio. Non un semplice mercato tematico, ma un vero e proprio festival esperienziale capace di trasformare gli ampi spazi del Cilento Outlet in un percorso botanico immersivo.

Un percorso sensoriale tra natura e benessere

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità botaniche e culturali del territorio cilentano, promuovendo un concetto di natura che non sia soltanto ambientale, ma anche estetico, sensoriale e legato al benessere psicofisico della persona.

Durante le tre giornate, i visitatori saranno avvolti dalla bellezza della natura e da un clima di benessere attraverso spettacolari installazioni verdi scenografiche, percorsi botanici sensoriali e spazi interamente dedicati alla scoperta del mondo naturale.

Laboratori per bambini e attività per la famiglia

Ampio spazio sarà riservato anche alle attività per i più piccoli con laboratori gratuiti pensati per avvicinare bambini e famiglie alla conoscenza e al rispetto della natura attraverso attività creative e didattiche.

Il programma prevede inoltre eventi live, dimostrazioni pratiche, lezioni di pilates in green e momenti dedicati ai sapori del territorio, insieme alla presenza di vivaisti specializzati, espositori di piante ornamentali, eccellenze botaniche e specie rare per collezionisti.

Eccellenze locali, botanica e design sostenibile

Non mancheranno aree dedicate alla coltivazione di agrumi, erbe aromatiche e ortaggi a chilometro zero, oltre a spazi espositivi con arredi da giardino, ceramiche artigianali e soluzioni creative ecosostenibili per interni ed esterni. A completare l’esperienza, aree ristoro con prodotti tipici del Cilento e proposte biologiche di alta qualità, in perfetta sintonia con la filosofia del festival.

“Il Cilento Green Festival si propone così come un grande evento dedicato alla cultura del vivere bene, alla valorizzazione del territorio e alla riscoperta del rapporto autentico tra uomo e natura – afferma Veneranda Pascale, Centre Manager – offrendo una giornata pensata per grandi e piccoli all’insegna della bellezza, della sostenibilità e della convivialità dall’animo mediterraneo.”