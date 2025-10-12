Eccellenza: un goal per parte tra Battipagliese ed Ebolitana. Finisce 1 a 1 il derby della Piana del Sele

Alla rete iniziale di Ripa risponde Hefiane. Eburini in 10 nel secondo tempo

A cura di Antonio Pagano

Settima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Termina con un pareggio, il derby della Piana del Sele.

La partita

Dopo un minuto, colpo di testa fuori di Olmos, su corner di Sabatino, palla alta sulla traversa. Tre minuti dopo, trattenuta in area su Spinola, ma l’arbitro Farina, non fischia il rigore. Occasione ancora per l’Ebolitana al settimo: Spinola si invola in area, ma viene fermato per un sospetto fuorigioco. Il vantaggio della Battipagliese arriva al nono. Bravo Ripa a recuperare palla su Orrico e trafiggere Sorrentino, con un pallonetto. Risponde l’Ebolitana al minuto 12°: punizione centrale di Spinola, para Trapani. Ancora Spinola sfiora il pareggio al diciottesimo: tiro a giro di pochissimo a lato. Finisce il primo tempo dopo sei minuti di recupero.

Il secondo tempo

La ripresa inizia in sordina. Al sedicesimo buona chance per Gasparro. Il suo tiro termina alto. Sul seguito dell’azione, Spinola disegna un cross al bacio per Hefiane che di testa, parcheggia. Uno ad uno. Contrasto di gioco al ventunesimo, l’arbitro Farina ammonisce per la seconda volta Giacinti. Espulsione ed Ebolitana in dieci. Parata di Sorrentino al 42 esimo, su tiro rasoterra di Ripa. Dopo quattro minuti di recupero, triplice fischio finale. Il derby termina uno ad uno.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Promozione: termina 0-0 il big match tra Atletico Pagani e Us Agropoli

Un punto che mantiene l’Atletico Pagani in vetta alla classifica, con l’Agropoli…

Serie D: pari a reti bianche per la Gelbison a Ragusa

I Cilentani tornano a casa con un punto che smuove leggermente la…

Arriva l’ufficialità: Agropoli è “Comune europeo dello sport 2027”

Il gala di premiazione, previsto per la fine del 2026, si terrà…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.