Eccellenza: un goal per parte tra Battipagliese ed Ebolitana. Finisce 1 a 1 il derby della Piana del Sele

Settima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Termina con un pareggio, il derby della Piana del Sele.
La partita
Dopo un minuto, colpo di testa fuori di Olmos, su corner di Sabatino, palla alta sulla traversa. Tre minuti dopo, trattenuta in area su Spinola, ma l’arbitro Farina, non fischia il rigore. Occasione ancora per l’Ebolitana al settimo: Spinola si invola in area, ma viene fermato per un sospetto fuorigioco. Il vantaggio della Battipagliese arriva al nono. Bravo Ripa a recuperare palla su Orrico e trafiggere Sorrentino, con un pallonetto. Risponde l’Ebolitana al minuto 12°: punizione centrale di Spinola, para Trapani. Ancora Spinola sfiora il pareggio al diciottesimo: tiro a giro di pochissimo a lato. Finisce il primo tempo dopo sei minuti di recupero.
Il secondo tempo
La ripresa inizia in sordina. Al sedicesimo buona chance per Gasparro. Il suo tiro termina alto. Sul seguito dell’azione, Spinola disegna un cross al bacio per Hefiane che di testa, parcheggia. Uno ad uno. Contrasto di gioco al ventunesimo, l’arbitro Farina ammonisce per la seconda volta Giacinti. Espulsione ed Ebolitana in dieci. Parata di Sorrentino al 42 esimo, su tiro rasoterra di Ripa. Dopo quattro minuti di recupero, triplice fischio finale. Il derby termina uno ad uno.