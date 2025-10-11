Eccellenza, il Santa Maria si fa rimontare dal Montemiletto: 3-1 per gli irpini

Secondo ko consecutivo per la Polisportiva Santa Maria che finisce sconfitta in rimonta contro il Montemiletto per 3-1. Eppure l’inizio di gara è positivo per il Santa Maria che si rende subito pericoloso.

Il primo tempo

Vona si inserisce con i tempi giusti in aerea di rigore e impegna Tedesco tra i pali. Dagli sviluppi di angolo Godoy svetta più in alto di tutti ma trova la porta. Reagisce il Montemiletto. De Angelis sciupa da buona posizione, coordinandosi bene al volo ma spedendo la sfera sul fondo. Angolo pungente dei padroni di casa. Rasoiata che attraversa tutta l’area di rigore senza che nessun giocatore biancoverde riesca a raggiungere la sfera.

Alla mezz’ora ottima azione corale del Santa Maria che porta alla conclusione telefonata di Di Pasquale. Chance per gli irpini: Ramacciotti pasticcia in difesa e libera la corsa di Neves che scappa via a grandi falcate, supera Volzone ma poi non riesce a inquadrare lo specchio della porta da posizione defilata. Al 37’ primo episodio chiave della gara. Calcio di rigore per il Santa Maria. Caprioli viene atterrato fallosamente e per l’arbitro non ci sono dubbi. Dal dischetto va Margiotta che non sbaglia per lo 0-1 dei giallorossi. Non si fa attendere la reazione del Montemiletto. Punizione nell’area di rigore giallorossa. La squadra di mister Ferrara si salva sporcando la palla in angolo. Al 44’, invece, la girata di De Vivo termina alta.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Montemiletto aggredisce il Santa Maria e chiude la compagine giallorossa nella propria metà campo. Colpo di testa di Pagliocca arginato bene da Volzone tra i pali. Prodezza di Volzone che dice di no al colpo di testa piazzato di Neves. Montemiletto ad un passo dal pari. Forcing biancoverde: Botta dalla distanza di Pagliocca, palla sopra la traversa. Al 25’ arriva il gol del pari per il Montemiletto. Siluro da fuori di Schettino che Volzone prolunga in angolo distendendosi bene.

Dal corner c’è il timbro del solito Pagliocca nella mischia fuoribonda in area di rigore. È 1-1. Il pari dà ulteriore fiducia ai padroni di casa: Valencia appena entrato prova il diagonale vincente sul secondo palo: sfera sul fondo. Ribalta la gara il Montemiletto. Contropiede perfetto della formazione di casa che Neves è bravo a concretizzare in porta per il 2-1 dei padroni di casa al 35′. In pieno recupero i biancoverdi trovano anche la terza rete con Piscopo che non lascia scampo a Volzone.

Il tabellino

Montemiletto (4-3-3): Tedesco; De Angelis, De Vivo, Cossentino, Pagliocca; Bidoneo, Landi (29’st Punzo), Rocco (45’st Piscopo); Schettino (39’st Casanova), Neves (46’st Sollo), Miele (28’st Valencia). A disp: Sciarrino, Martignetti, Freda, Modano. All: Sgambati

Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Volzone; Ramacciotti, Godoy, Di Genio; Zerillo (19’st Carnesciali), Cotello (19’st D’Auria), Caprioli (39’st Pappalardo), Vona (33’st Ippolito), Di Pasquale; Saponara (19’st Capuozzo), Margiotta. A disp: Lettieri, Salzano, Noletta, Rizzo F. All: Ferrara

Arbitro: Dario Di Nola di Castellammare di Stabia (Tartaglione-Magnifico)

Reti: 38’pt Margiotta (rig) (SM), 25’st Pagliocca (MO), 35’st Neves (MO), 50’st Piscopo

Note: Ammoniti: Neves (MO). Angoli: 7-2. Recupero: 1’pt e 5’st

