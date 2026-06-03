Ponte del 2 giugno: buona affluenza ma non sono mancati disagi

Dati positivi per il ponte del 2 giugno, tante presenze, numeri in crescita ma anche un’offerta turistica a due velocità nel salernitano.

Boom in Costiera e a Salerno, tiene il Cilento

Nell’area nord bene il Capoluogo che come la Costiera Amalfitana ha fatto registrare in media oltre l’80% di occupazione dei posti letto. Soprattutto sabato e domenica da incorniciare anche nel Cilento con i vacanzieri che hanno scelto soprattutto le località costiere mentre nell’intero sono stati gli agriturismi con la loro offerta gastronomica a farla da padrona.

Località balneari tra luci ed ombre: il caso Agropoli

Eppure, soprattutto per gli amanti del mare, il territorio si è mostrato tra luci ed ombre. Alcuni comuni, come Agropoli, non erano ancora pronti ad ospitare i bagnanti. Se a Capaccio Paestum, Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Palinuro e Marina di Camerota gli stabilimenti balneari avevano già aperto i battenti, all’ombra della rupe gran parte dei lidi erano ancora off limits. Per fortuna c’era l’alternativa della movida. Il sindaco Roberto Mutalipassi vede comunque il bicchiere mezzo pieno, parlando di dati in crescita per pernottamenti rispetto ad un anno fa.

Il nodo viabilità: code e disagi sul finale

Sul fronte disagi è stata soprattutto la viabilità a far segnalare problemi con le immancabili code per il controesodo sulla Bussentina dove insiste il semaforo e il senso unico alternato e sulla SS18, da Capaccio Paestum allo svincolo di Battipaglia.