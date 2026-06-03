Attualità

Ponte del 2 giugno: buona affluenza ma non sono mancati disagi

Presenze in crescita e oltre l'80% di posti letto occupati tra Salerno e Costiera, ma pesano i ritardi di alcuni lidi nel Cilento e il caos viabilità sulla SS18 e sulla Bussentina

Ernesto Rocco

Dati positivi per il ponte del 2 giugno, tante presenze, numeri in crescita ma anche un’offerta turistica a due velocità nel salernitano.

Boom in Costiera e a Salerno, tiene il Cilento

Nell’area nord bene il Capoluogo che come la Costiera Amalfitana ha fatto registrare in media oltre l’80% di occupazione dei posti letto. Soprattutto sabato e domenica da incorniciare anche nel Cilento con i vacanzieri che hanno scelto soprattutto le località costiere mentre nell’intero sono stati gli agriturismi con la loro offerta gastronomica a farla da padrona.

Località balneari tra luci ed ombre: il caso Agropoli

Eppure, soprattutto per gli amanti del mare, il territorio si è mostrato tra luci ed ombre. Alcuni comuni, come Agropoli, non erano ancora pronti ad ospitare i bagnanti. Se a Capaccio Paestum, Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Palinuro e Marina di Camerota gli stabilimenti balneari avevano già aperto i battenti, all’ombra della rupe gran parte dei lidi erano ancora off limits. Per fortuna c’era l’alternativa della movida. Il sindaco Roberto Mutalipassi vede comunque il bicchiere mezzo pieno, parlando di dati in crescita per pernottamenti rispetto ad un anno fa.

Il nodo viabilità: code e disagi sul finale

Sul fronte disagi è stata soprattutto la viabilità a far segnalare problemi con le immancabili code per il controesodo sulla Bussentina dove insiste il semaforo e il senso unico alternato e sulla SS18, da Capaccio Paestum allo svincolo di Battipaglia.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.