Sala Consilina: inaugurata la panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo

Una mattinata all’insegna della sensibilizzazione, della partecipazione e dell’impegno civile quella vissuta oggi davanti al Liceo Classico “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, dove è stata inaugurata la Panchina Gialla contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano, le assistenti sociali e le psicologhe del Consorzio Piano Sociale di Zona S10 e l’istituto scolastico, ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso educativo dedicato alla prevenzione e al contrasto di fenomeni che continuano a colpire molti giovani, sia nella vita reale che nel mondo digitale.

Un simbolo contro bullismo e cyberbullismo

La panchina, dipinta dagli studenti del liceo e collocata all’ingresso della scuola, entra ufficialmente a far parte della Rete delle Panchine Gialle promossa da Helpis. Un simbolo visibile e permanente che richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto, dell’ascolto e dell’inclusione, offrendo un messaggio di vicinanza a chi subisce atti di prevaricazione e discriminazione.

Gli interventi

Alla cerimonia hanno preso parte l’Assessora alla Scuola Domenica Ferrari, l’Assessora all’Ambiente Teresa Paladino, il capitano dei Carabinieri Veronica Pastori, il maresciallo Giacomo Mezzo, il comandante della Polizia Locale Salvatore Della Luna Maggio, la dirigente scolastica Antonella Vairo, la presidente della Consulta delle Amministratrici del Vallo di Diano Rossella Isoldi, amministratrici del territorio, docenti e numerosi studenti.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e la necessità di costruire una rete sempre più forte tra scuola, istituzioni e famiglie per prevenire episodi di bullismo e cyberbullismo.

Particolarmente significativo il coinvolgimento degli studenti, protagonisti attivi del progetto coordinato dalla professoressa AnnaMaria Colucci.

Il messaggio

L’inaugurazione della Panchina Gialla non rappresenta soltanto un gesto simbolico, ma un invito concreto a promuovere comportamenti improntati alla gentilezza, all’empatia e al rispetto delle differenze.

Un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni, affinché nessuno si senta solo e ogni forma di violenza, fisica o verbale, trovi una risposta fondata sulla cultura dell’inclusione e della solidarietà.