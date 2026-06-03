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Porto di Casal Velino, al via i lavori di manutenzione straordinaria: scattano i divieti di accesso e ormeggio

Interventi urgenti al porto di Casal Velino dal 4 al 25 giugno. Rimozione biomasse, smontaggio pontili e nuove regole temporanee per l'ormeggio e il noleggio

Redazione Infocilento
Porto Casal Velino

Da domani 4 giugno e, salvo imprevisti, fino al giorno 25, il porto di Casal Velino sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria, che vietano l’accesso e l’ormeggio nello specchio acqueo interessato dai lavori.

Il provvedimento, adottato dall’amministrazione comunale sotto la guida del sindaco Silvia Pisapia, si è reso necessario al fine di rimuovere l’accumulo di biomasse residue sul fondale marino attraverso l’utilizzo di un pontone.

Smontaggio dei pontili e riduzione dei posti barca

I lavori, quindi, prevederanno lo smontaggio dei pontili denominati G-F-E posti al centro del bacino portuale, diminuendo così i posti destinati all’ormeggio.

Una chiusura necessaria che resterà in vigore sino al completamento dei lavori e che interesserà anche le attività di noleggio. Queste ultime potranno utilizzare imbarcazioni di dimensioni fino a 8 metri, mentre per i possessori di imbarcazioni di dimensioni superiori a 8 metri è consentito l’utilizzo di una sola imbarcazione.

L’obiettivo è quello di ripristinare la completa funzionalità dell’infrastruttura, migliorando le sue condizioni.

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