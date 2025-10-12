Serie D: pari a reti bianche per la Gelbison a Ragusa

I Cilentani tornano a casa con un punto che smuove leggermente la classifica. Altro pareggio a reti bianche, il secondo consecutivo

A cura di Alessandro Pippa

Finisce senza reti la sfida tra Ragusa e Gelbison, al termine di un match avaro di emozioni e occasioni da gol. I Cilentani tornano a casa con un punto che smuove leggermente la classifica, ma che lascia qualche rammarico.

La gara

Nel primo tempo, le due formazioni si affrontano soprattutto a centrocampo, con pochi spunti offensivi degni di nota. La Gelbison tiene maggiormente il possesso del pallone, ma fatica a rendersi pericolosa negli ultimi metri. Il Ragusa si difende con ordine, senza mai andare in affanno.

Nella ripresa, la squadra ospite prova ad aumentare i ritmi e a trovare il guizzo giusto per sbloccare l’incontro, ma i tentativi degli attaccanti non impensieriscono la retroguardia avversaria. Nei minuti finali prevale la stanchezza e le squadre sembrano accontentarsi del pareggio.

Termina così, a reti inviolate, l’incontro, con la Gelbison che conquista un altro pareggio a reti bianche, il secondo consecutivo.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Promozione: termina 0-0 il big match tra Atletico Pagani e Us Agropoli

Un punto che mantiene l’Atletico Pagani in vetta alla classifica, con l’Agropoli…

Arriva l’ufficialità: Agropoli è “Comune europeo dello sport 2027”

Il gala di premiazione, previsto per la fine del 2026, si terrà…

Nicola Campanile candidato di PER alla Regione Campania

Il giornalista Carlo Verna sarà il capolista

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.