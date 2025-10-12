Serie D: pari a reti bianche per la Gelbison a Ragusa

Finisce senza reti la sfida tra Ragusa e Gelbison, al termine di un match avaro di emozioni e occasioni da gol. I Cilentani tornano a casa con un punto che smuove leggermente la classifica, ma che lascia qualche rammarico.
La gara
Nel primo tempo, le due formazioni si affrontano soprattutto a centrocampo, con pochi spunti offensivi degni di nota. La Gelbison tiene maggiormente il possesso del pallone, ma fatica a rendersi pericolosa negli ultimi metri. Il Ragusa si difende con ordine, senza mai andare in affanno.
Nella ripresa, la squadra ospite prova ad aumentare i ritmi e a trovare il guizzo giusto per sbloccare l’incontro, ma i tentativi degli attaccanti non impensieriscono la retroguardia avversaria. Nei minuti finali prevale la stanchezza e le squadre sembrano accontentarsi del pareggio.
Termina così, a reti inviolate, l’incontro, con la Gelbison che conquista un altro pareggio a reti bianche, il secondo consecutivo.