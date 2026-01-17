Eccellenza: Ebolitana sconfitta dal Costa D’Amalfi

Sconfitta di misura per l’Ebolitana di Mister Pirozzi nella gara esterna contro il Costa D’Amalfi; decisiva la rete dei padroni di casa arrivata nella seconda frazione di gioco. Gli eburini, nonostante il passo falso di oggi, rimangono comunque in testa alla classifica a due punti dalla seconda Apice.
La partita
Primi minuti di studio tra le due compagini. Si difende bene il Costa D’Amalfi, ma la capolista spinge alla ricerca del vantaggio.Chance per l’Ebolitana, al sedicesimo, con un tiro a giro di Cavallo: pallone fuori di un soffio. Un minuto dopo,Piovano prova ma senza impensierire Sorrentino. Buon tiro di Maiello al trentottesimo: para a terra Manzi. Il primo tempo finisce senza recupero.
La ripresa
Nella ripresa al terzo minuto, colpo di testa insidioso di Trezza, pallone salvato sulla linea e spazzato in avanti. Vantaggio dei padroni di casa con Carretta: devia sotto porta un rasoterra, nulla da fare per Sorrentino. Tenta di reagire la capolista, il Costa D’Amalfi si chiude bene. Passano i minuti, al 43 esimo tiro cross di Barillari, non ci arriva nessuno degli attaccanti. Occasione nel secondo di recupero per Bove, grande risposta di Sorrentino che devia in angolo. Al 51 esimo Said mette alto di testa. Finisce la gara, sconfitta per l’Ebolitana.