Eccellenza di nuovo in campo: Santa Maria a caccia di conferme. Ebolitana-Battipagliese duello a distanza

Tour de force per il campionato d’Eccellenza. Dopo neanche 3 giorni dal turno infrasettimanale riprendono le sfide in campo con le tre gare che vedranno protagoniste Ebolitana, Battipagliese e Polisportiva Santa Maria.

Le gare

Dopo la prima vittoria della sua stagione, arrivata all’ultimo respiro contro il Costa d’Amalfi, la Polisportiva Santa Maria è alla ricerca di conferme. La squadra giallorossa è apparsa più pimpante dal punto di vista del gioco e chissà che il gol in pieno recupero di Godoy non possa essere una vera e propria liberazione per la compagine di mister Ferrara. L’avversario di turno, però, è un temibile Agerola. Dopo il successo al “Carrano”, i cilentani sono chiamati a conquistare punti importanti anche lontano da casa. Si accende sempre di più, invece, il derby a distanza d’alta classifica tra Ebolitana e Battipagliese. Gli eburini conservano un punto di vantaggio sulle zebrette e in questo turno di campionato entrambe giocheranno con il supporto amico del proprio pubblico. Al “Dirceu” fa visita un Angri che sembrava poter essere in caduta libera, ma che ora si è riassestato ed è squadra ostica. I bianconeri, in quel di “Macchia”, aspettano un’ottima Pro San Giorgese capace di perdere un solo incontro finora in 10 gare disputate. Match complicato per i bianconeri che però, cosi come l’Ebolitana, in casa difficilmente sbagliano un colpo. Cosi come secondo i favori del pronostico sono proprio le due acerrime rivali a darsi battaglia per la gloria finale. L’Apice, infatti, nonostante un sorprendente avvio di campionato, sembra aver già alzato bandiera bianca spianando la strada alle due formazioni più forti del Girone