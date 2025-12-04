Eboli, violento incidente stradale sulla statale 18: due feriti trasferiti in ospedale

Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda e una BMW

A cura di Silvana Scocozza
Ambulanza

Un incidente stradale si è verificato poco fa nel tratto compreso tra Santa Cecilia e Bivio Cioffi, lungo la Statale 18, a Eboli.

La ricostruzione

Nell’impatto violento tra una Fiat Panda e un BMW ad avere la peggio, a quanto pare, i due conducenti. Immediatamente allertati i soccorsi, sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e gli agenti della Polizia Municipale. Le forze dell’ordine hanno allertato anche i soccorritori.

Due feriti in ospedale e traffico in tilt

I feriti trasferiti in ospedale a bordo delle ambulanze del pronto soccorso, sono adesso sotto osservazione. Traffico in tilt e problemi legali alla viabilità, la Strada Statale 18 al momento è sotto controllo da parte delle forze dell’ordine che stanno espletando tutte le necessarie formalità di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Indagini in corso sulla dinamica

Saranno le forze dell’ordine a stabilire le cause dell’accaduto. Intanto, le due vetture sono state rimosse grazie all’intervento delle ditte specializzate. Le operazioni di rimozione sono risultate non semplici, a causa dell’impatto violento che ha mandato una delle due vetture fuori dalla carreggiata. Lungo la Statale 18, purtroppo, non è la prima volta che si registrano incidenti stradali di questa entità.

TAG:
