Cilento

Eboli, incidente stradale sulla SS18

Scontro auto - moto a Santa Cecilia

Silvana Scocozza

8 Agosto 2025

La Strada Statale 18 si tinge nuovamente di sangue. Questa sera, per cause al vaglio degli inquirenti, un sinistro stradale si è verificato lungo la Strada Statale 18 all’altezza di Santa Cecilia.

La dinamica

Una moto è entrata in collisione con un’auto e nell’impatto violento ad avere la peggio a quanto pare è stato il centauro.

Lanciato l’allarme sul posto sono tempestivamente arrivati gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri della locale compagnia e i soccorritori del 118.

Il centauro è stato trasferito in ospedale per le necessarie cure del caso. A quanto pare l’uomo non avrebbe riportato ferite giudicate gravi.

Il traffico sostenuto è stato regolato dagli agenti della Polizia Locale agli ordini del comandante Daniele de Sanctis.

