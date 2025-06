Eboli: tutto pronto per l’Evoli Festival, ospite d’onore Anna Tatangelo

Si terrà venerdì 13 giugno, direttamente nell’auditorium dell’IC Giacinto Romano di Eboli, l’anteprima dell’Evoli Festival. Un appuntamento che consentirà ai giornalisti di “sbirciare” dietro le quinte dell’atteso Festival canoro internazionale, giunto quest’anno alla XII edizione.

Ospite della serata: Anna Tatangelo

Le emozioni del pre-gara, l’impegno di artisti e tecnici, il clima di collaborazione ma anche di sfida tra i cantanti, un momento imperdibile per comprendere cosa si nasconde nel back office del Festival. Ospite d’onore della serata finale l’amatissima Anna Tatangelo.

Gli interventi

Gli artisti in gara, giovani e già affermati, sono già impegnati nelle prove per affrontarsi nel talent che quest’anno si svolgerà in due giornate il 14 e il 15 giugno in Piazza della Repubblica. Saranno presenti, oltre al Sindaco Mario Conte e all’Assessore Vincenzo Consalvo, i direttori di orchestra, gli artisti impegnati nelle prove e naturalmente l’intero staff di Asso Music Art presieduto da Claudio D’Eboli. “E chissà non via sia una “sorpresa“.