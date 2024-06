Eboli: presentata ufficialmente l’undicesima edizione di “Evoli Festival- Una città per cantare”

Undicesima edizione di Evoli Festival Presentato ufficialmente il festival internazionale della musica. È stata presentata ufficialmente la undicesima edizione “Evoli Festival – Una città per cantare”. Un festival che ormai è internazionale, con la canzone che fa da sfondo alla promozione dell’arte, della cultura, del turismo, del territorio. Insieme al Patron Claudio D’Eboli, maestro e professionista di caratura internazionale e a Pierino D’Eboli che è anima attiva dell’appuntamento canoro, hanno preso parte alla cerimonia di presentazione il Sindaco di Eboli Mario Conte, l’Assessore agli Eventi Vincenzo Consalvo, il consigliere provinciale Filomena Rosamilia delegata del Presidente Franco Alfieri, il Sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano e Francesco Ferraiuolo Presidente della Mutua Bancaria BCC Capaccio Paestum – Serino “Madonna del Granato”. Presente anche Antonino Petrillo del Nucleo Operativo Ambientale (NOA) partner della fondazione Nadia Toffa, che raccoglie fondi per la ricerca e per le attività sociali e che con i suoi volontari porta avanti azioni a contrasto dei reati ambientali e iniziative di elevato spessore sociale.

In videocollegamento la mamma di Nadia, Margherita, che ha plaudito all’iniziativa e supportato l’organizzazione del Festival che sarà presentato da Massimo Carrino e Rossella Pisaturo, e che si svolgerà il 13, 14 e 15 giugno, in concomitanza con la festa patronale di San Vito e attira ogni anno numerosi spettatori e si arricchisce sempre più di artisti di grande talento. Diviso in tre categorie, giovani, inediti e interpreti, offre la possibilità, oltre che ad artisti molto noti al grande pubblico, ai giovani esordienti di esibirsi dinanzi ad un pubblico e a una giuria qualificata.

Prima di giungere sul palco, infatti, tutti i cantanti hanno dovuto superare accurate selezioni. Orchestra dal vivo e grande attenzione ai particolari il team di Evoli Festival ha fortemente voluto per questa edizione, sul palco di Piazza della Repubblica un momento di cabaret con Antonio Fiorillo, il 13 giugno ma anche Enea, Ciccio Merolla e, per la serata finale, Sal Da Vinci il 15 giugno. Cresce l’attesa per l’evento canoro internazionale che animerà piazza della Repubblica.