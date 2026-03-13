Eboli, tentato rapimento davanti alle scuole, il consigliere Norma attacca il Comune: «La sicurezza dei ragazzi deve essere una priorità»

“Ancora una volta la città è “costretta a fare i conti con un episodio grave che ha scosso famiglie e studenti. Il tentato rapimento di un bambino avvenuto in Piazza della Repubblica, proprio all’ingresso delle scuole, riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza nei luoghi frequentati quotidianamente dai più giovani”.

Il consigliere Giuseppe Norma attacca l’amministrazione

A intervenire sulla vicenda è il consigliere di Forza Italia Giuseppe Norma, che esprime forte preoccupazione per quanto accaduto e per la gestione della situazione da parte dell’amministrazione comunale. «Ancora una volta – afferma Norma – ci troviamo a commentare un episodio grave avvenuto in Piazza della Repubblica, proprio all’ingresso delle scuole. Episodi che nessuno vorrebbe mai vedere nella propria città e che dovrebbero spingere immediatamente un’amministrazione responsabile ad aprire un confronto serio e a mettere in campo azioni concrete».

“La sicurezza dei ragazzi è una priorità”

Il consigliere sottolinea come la sicurezza degli studenti debba rappresentare una priorità assoluta per le istituzioni locali. «La sicurezza dei nostri ragazzi – prosegue – non può essere affrontata con il silenzio o, peggio ancora, con la negazione dei fatti. Una politica che ha davvero a cuore la propria comunità dovrebbe partire dall’ascolto di chi vive quotidianamente questi momenti: studenti, famiglie, insegnanti e personale scolastico». Secondo Norma sono necessari interventi immediati e concreti per prevenire episodi simili e garantire maggiore serenità alle famiglie. Tra le proposte avanzate ci sono presidi fissi della polizia municipale negli orari di entrata e uscita dalle scuole, un sistema di videosorveglianza realmente funzionante e investimenti mirati sulla sicurezza nelle aree scolastiche.

L’affondo

Il consigliere punta il dito anche contro la comunicazione istituzionale dell’amministrazione comunale. «Ancora più grave – aggiunge – è l’atteggiamento dell’amministrazione che, attraverso i propri canali ufficiali, arriva addirittura a smentire un episodio realmente accaduto. Quando la politica sceglie di negare la realtà invece di affrontarla, dimostra tutta la propria debolezza e il proprio fallimento». Norma ricorda inoltre che non sarebbe la prima volta che l’amministrazione fornisce versioni ritenute poco credibili su questioni delicate per la città. «Non è la prima volta – conclude – che questa amministrazione e questo sindaco danno spiegazioni poco convincenti su temi come la sicurezza o l’abbandono dei rifiuti. Ma questa volta si è superato ogni limite».

Cresce la preoccupazione tra i genitori

Intanto tra i genitori presenti in quel momento cresce l’indignazione per quanto accaduto e per la gestione della vicenda. Un clima di preoccupazione che, secondo il consigliere, dimostra come l’amministrazione abbia perso un’altra occasione per dimostrare responsabilità e mettere in campo azioni concrete di prevenzione e contrasto.