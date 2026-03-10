Cronaca

Paura a Eboli: tentano di rapire un bambino nei pressi della scuola

Una nonna stava accompagnando la nipotina più grande a scuola quando un uomo, descritto come uno straniero, ha strattonato un bambino di circa due anni

Antonio Elia
Bambino

Attimi di panico questa mattina davanti alla scuola elementare in piazza della Repubblica a Eboli. Una nonna stava accompagnando la nipotina più grande a scuola quando un uomo, descritto come uno straniero, ha strattonato un bambino di circa due anni nel tentativo di portarlo via.

Attimi di paura

Nel trambusto il bambino è caduto a terra ed è scoppiato a piangere. Un uomo anziano, presente sul posto lo ha subito soccorso, mentre lo sconosciuto è scappato.

Tra le mamme presenti si sono vissuti momenti di grande paura. Per fortuna la situazione si è risolta senza conseguenze gravi: il bambino è stato subito aiutato e riabbracciato dalla nonna, scossa per quanto accaduto.

