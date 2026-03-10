Paura a Eboli: tentano di rapire un bambino nei pressi della scuola

Attimi di panico questa mattina davanti alla scuola elementare in piazza della Repubblica a Eboli. Una nonna stava accompagnando la nipotina più grande a scuola quando un uomo, descritto come uno straniero, ha strattonato un bambino di circa due anni nel tentativo di portarlo via.

Attimi di paura

Nel trambusto il bambino è caduto a terra ed è scoppiato a piangere. Un uomo anziano, presente sul posto lo ha subito soccorso, mentre lo sconosciuto è scappato.

Tra le mamme presenti si sono vissuti momenti di grande paura. Per fortuna la situazione si è risolta senza conseguenze gravi: il bambino è stato subito aiutato e riabbracciato dalla nonna, scossa per quanto accaduto.