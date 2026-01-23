Eboli, taglia legna ricoverato al Ruggi di Salerno: condizioni in continuo aggiornamento

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno Michele Letteriello, 51 anni, ebolitano rimasto vittima di un grave incidente questa mattina sulle colline cittadine in contrada Gianfelice.

L’incidente

L’uomo stava tagliando legna quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un dirupo. Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l’elisoccorso, che hanno raggiunto l’area impervia e provveduto al recupero del ferito.

Trasportato d’urgenza al nosocomio salernitano, i medici hanno riscontrato un versamento alla schiena, che al momento non risulterebbe operabile. A destare particolare preoccupazione sono anche le condizioni degli arti inferiori: l’équipe sanitaria sta facendo il possibile per salvare una gamba.

La prognosi resta in continuo aggiornamento. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.