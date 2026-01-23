Eboli, cade in un dirupo sui monti: ferito un uomo

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’Eliambulanza, che ha raggiunto l’area dall’alto per consentire il recupero in sicurezza del ferito

Antonio Elia
Elisoccorso

Paura, questa mattina, sui monti di Eboli. Un uomo è rimasto ferito dopo essere caduto in un dirupo in contrada Gianfelice. L’incidente avvenuto nella giornata odierna in una zona impervia, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi specializzati.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall’Eliambulanza, che ha raggiunto l’area dall’alto per consentire il recupero in sicurezza del ferito. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sono in corso le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.

