Eboli, ordigno bellico nella zona industriale: coordinamento in Prefettura per le operazioni di bonifica

Si è tenuta stamane, in Prefettura, una riunione di coordinamento finalizzata a pianificare le attività connesse alla bonifica di un ordigno bellico della Seconda guerra mondiale, della tipologia bomba d’aereo di nazionalità inglese di 250 libbre, rinvenuto nella mattinata di ieri in un cantiere edile nel comune di Eboli.

Gli interventi

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti del comune di Eboli e di Battipaglia – comune limitrofo – dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del 21° Reggimento Genio Guastatori, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell’Anas, della RFI, dell’ENEL. Nel corso della riunione il personale del 21° Reggimento Genio Guastatori ha illustrato le caratteristiche dell’ordigno bellico e le procedure delle operazioni di bonifica.

Ecco l’iter

I comuni di Eboli e Battipaglia effettueranno il censimento della popolazione da evacuare, la mappatura dei sottoservizi e cureranno l’informazione alla popolazione prima, durante e dopo l’evento. Sull’area di rinvenimento dell’ordigno – messa immediatamente in sicurezza – sarà assicurata la vigilanza dinamica a cura dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvata da pattuglie delle Polizie Municipali di Eboli e di Battipaglia.

Al momento, tenuto conto delle misure di sicurezza adottate dal personale del 21° Reggimento Genio Guastatori, non sarà interrotta la circolazione della rete autostradale limitrofa. La Prefettura continuerà a coordinare le attività connesse alla bonifica dell’ordigno che saranno approfondite in occasione di ulteriori incontri nei prossimi giorni