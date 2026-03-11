Cronaca

Eboli: bomba lungo la strada nella zona industriale: area sotto osservazione.

Rinvenimento durante delle operazioni di movimento terra: dal Sottosuolo compare un ordigno

Antonio Elia

Momenti di tensione nella zona industriale, dove durante alcuni lavori di scavo lungo l’asse ferroviario è spuntato un ordigno lungo la strada che costeggia l’isola ecologica.

Il ritrovamento e le indagini

Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle operazioni di movimento terra, quando gli operai si sono accorti della presenza sospetta nel terreno e hanno immediatamente allertato le autorità.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale, agli ordini del vicecomandante Damiano Iula, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a delimitare la zona interessata dal ritrovamento.

L’intervento è scattato in pochi minuti, con gli agenti impegnati a evitare l’avvicinamento di curiosi e a monitorare la situazione in attesa dei tecnici specializzati.

Chiesto l’intervento degli artificieri

Atteso l’arrivo della Protezione Civile e soprattutto degli artificieri, che avranno il compito di verificare la natura dell’ordigno e stabilire le procedure da seguire per la sua eventuale rimozione o neutralizzazione in sicurezza.

Il commento

Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche l’assessore alla sicurezza Antonio Corsetto, che ha effettuato un primo sopralluogo insieme ai vigili urbani. «Stiamo studiando l’isolamento della zona nel raggio di un chilometro», ha spiegato Corsetto. «Decideranno i tecnici cosa fare».

L’area interessata dal ritrovamento non è completamente isolata: nelle vicinanze sorgono infatti diverse abitazioni e anche una casa che da anni ospita ragazzi extracomunitari. Proprio per questo motivo l’attenzione resta alta e non si esclude che possano essere adottate misure precauzionali più ampie, qualora gli artificieri lo ritengano necessario.

Nelle prossime ore saranno effettuate tutte le verifiche tecniche per capire di che tipo di ordigno si tratti e quali interventi siano necessari per garantire la sicurezza dell’intera zona.

