Eboli, moto sfrecciano lungo Viale Amendola: cittadini esasperati chiedono interventi al sindaco

Ad Eboli, cresce la preoccupazione tra i residenti per la presenza di motociclisti spericolati che sfrecciano lungo viale Amendola e nelle strade vicine, mettendo a rischio pedoni e automobilisti. La tensione è aumentata dopo il recente episodio in piazza della Repubblica, dove un settantenne è stato aggredito dopo essere stato urtato da una bici elettrica, riportando un trauma al volto e al cranio.

La denuncia

I cittadini denunciano episodi sempre più frequenti di guida pericolosa e lanciano un appello al sindaco Mario Conte chiedendo controlli e verifiche con le telecamere di sorveglianza. Secondo i residenti, uno dei motociclisti sarebbe ormai un “volto noto tra il viale e la piazza per il comportamento estremamente rischioso”. Raccontano che “corre senza luci e senza targa e impenna lungo il viale e nelle altre strade”, creando paura tra chi vive nella zona. La situazione, spiegano, diventa ancora più pericolosa quando prova a sfuggire ai controlli: “Se incontra i carabinieri fa inversione in senso vietato e sale sui marciapiedi”, descrivono i cittadini, parlando di scene “da film” ma con rischi reali per passanti, famiglie e bambini.

L’appello al sindaco Mario Conte

Per questo i residenti chiedono interventi immediati: installazione e utilizzo delle telecamere di videosorveglianza sul viale, in piazza e nelle strade circostanti, oltre a maggiori controlli sul territorio per “identificare i trasgressori”. L’appello finale è rivolto direttamente al primo cittadino: “Sindaco Conte intervenga con le telecamere prima che succeda qualcosa di grave”, chiedono i cittadini, che sollecitano misure concrete per riportare sicurezza e tranquillità nel quartiere.