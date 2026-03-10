Attualità

Eboli: “Corre senza luci e senza targa, impenna e scappa dai controlli”: residenti chiedono più sicurezza

Allarme per la presenza di giovani in moto e scooter che scorrazzano nelle ore serali per la città

Antonio Elia

Cresce la preoccupazione tra i residenti di Eboli per la presenza di centauri spericolati che sfrecciano lungo il viale Amendola e nelle strade limitrofe mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti. Sono passati pochi giorni dell’aggressione di un settantenne in piazza della Repubblica, che dopo essere stato urtato da una bicicletta elettrica ed essersi lamentano, venne colpito restando a terra con un trauma alla faccia e al cranio.

Le segnalazioni

Questa sera i cittadini denunciano episodi sempre più frequenti di guida pericolosa e lanciano un appello diretto al sindaco Mario Conte, chiedendo interventi concreti :” le verifiche con le elecamere di controllo”.
Secondo quanto raccontano i residenti, uno dei motociclisti sarebbe diventato ormai un: “volto noto sul viale ed in piazza, per il suo comportamento estremamente rischioso. Questo soggetto spregiudicato corre senza luci, senza targa, impenna per il viale e per le altre strade”, raccontano alcuni abitanti della zona, esasperati dalla situazione.

La preoccupazione riguarda soprattutto la sicurezza di chi vive e transita quotidianamente nell’area. Le manovre del motociclista, spiegano, non si limiterebbero alla velocità elevata ma includerebbero anche comportamenti pericolosi pur di evitare eventuali controlli.

“Se incontra i carabinieri fa inversione a un incrocio in senso vietato e sale sui marciapiedi”, proseguono i residenti, descrivendo scene che definiscono “da film”, ma che nella realtà rappresentano un serio pericolo per passanti, famiglie e bambini.
Per questo motivo i cittadini chiedono un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale. Tra le richieste principali i controlli con le telecamere di videosorveglianza lungo il viale, piazza e nelle strade circostanti, per:” identificare i trasgressori oltre a maggiori controlli sul territorio”.

Infine invitano il “Sindaco Conte ad intervenire con le telecamere prima che succeda qualcosa di grave”, è l’appello che arriva dai cittadini, dove con la richiesta di misure concrete per riportare tranquillità e sicurezza nelle strade.

