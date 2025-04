Eboli: lo studente Raffaele Avino bissa il successo al Gran Premio di Matematica Applicata

Ancora un trionfo per il giovane talento Raffaele Avino, studente della classe V A del liceo scientifico “A. Gallotta” di Eboli, che per il secondo anno consecutivo conquista il podio al prestigioso Gran Premio di Matematica Applicata, classificandosi quarto alla XXIII edizione della competizione nazionale bandita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La cerimonia

Un risultato di grande rilievo, che conferma non solo la brillantezza del percorso di Raffaele, ma anche la solidità dell’offerta formativa del liceo “A. Gallotta”, da anni punto di riferimento per l’eccellenza scolastica nel territorio.

Entusiasta la dirigente scolastica Anna Gina Mupo: «Raffaele per noi è una conferma, la sua curiosità, i suoi interessi, il suo talento gli consentono di fissare nuovi traguardi ad ogni traguardo. Fiera di averlo con noi con la spiccio di un futuro radioso».

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 29 marzo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, alla presenza di migliaia di partecipanti provenienti da scuole di tutta Italia.

Raffaele si conferma tra i migliori studenti a livello nazionale, con un risultato che testimonia costanza, dedizione e talento.

Le dichiarazioni

«Il secondo e consecutivo successo di Raffaele è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato la professoressa di matematica Maria Falivene e ha aggiunto – vederlo salire di nuovo sul podio è la prova che la passione per lo studio, se ben guidata e alimentata, può dare frutti straordinari. Siamo certi che questo non sarà l’ultimo dei suoi successi».

Il Gran Premio di Matematica Applicata, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore in collaborazione con il Forum ANIA – Consumatori, si rivolge agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado. Due prove a base di quiz logico-matematici, dalla difficoltà crescente, mettono alla prova intuizione e preparazione, offrendo anche spunti di orientamento per le scelte post-diploma.

«Due anni, due premi, stesso talento: Raffaele Avino rappresenta con orgoglio il liceo “A. Gallotta”, che ancora una volta dimostra di saper coltivare intelligenze brillanti e accompagnare i giovani verso l’eccellenza», è il commento che arriva dalla scuola ebolitana.