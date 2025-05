Eboli: l’Acca Volley è in Serie D, vittoria conquistata con una giornata d’anticipo

“La matematica non sarà un’opinione, ma stavolta ci ha dato anche una grande gioia!” L’Acca Volley Eboli è ufficialmente campione del campionato di Prima Divisione maschile e, con pieno merito, conquista la tanto attesa promozione in Serie D.

Promozione conquistata con una giornata d’anticipo

I conti sono tornati giovedì sera, in trasferta a Cava de’ Tirreni, dove la squadra ha messo il punto esclamativo sulla stagione con un rotondo 3-0 che non ha lasciato spazio a dubbi. Una vittoria limpida, netta, che ha sancito la certezza aritmetica del primo posto in classifica. “La matematica ci dà ragione”, potremmo dire parafrasando con un sorriso le mille volte in cui questa scienza è stata temuta tra i banchi di scuola. Ma questa volta la matematica è arrivata con i fuochi d’artificio, premiando il lavoro, il sudore e l’entusiasmo di una squadra che ha saputo imporsi partita dopo partita, con determinazione e spirito di gruppo.

Una stagione di successi

Una stagione vissuta punto dopo punto, con la compattezza di un gruppo affiatato dentro e fuori dal campo. Merito di uno staff tecnico preparato, di atleti che non hanno mai mollato e del calore di un pubblico che ha accompagnato la squadra anche lontano da casa. Mercoledì 4 giugno, i ragazzi scenderanno ancora in campo per l’ultima gara della stagione, in trasferta ad Agropoli. Una sfida che, pur non influenzando più la classifica, rappresenterà comunque l’occasione per chiudere in bellezza un campionato da incorniciare.

La festa in programma il 5 giugno

Spazio alla festa: giovedì 5 giugno si terrà la festa promozione, un momento speciale per celebrare questo traguardo storico. La società annuncia che seguiranno aggiornamenti su orari e luogo dell’evento, ma l’invito è già lanciato: tutti i tifosi, amici e sostenitori dell’Acca Volley Eboli sono chiamati a raccolta per brindare insieme alla Serie D! Come direbbe qualcuno, “chi semina bene raccoglie vittorie”. E quest’anno, i ragazzi dell’Acca Volley Eboli hanno seminato davvero alla grande.