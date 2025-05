Eboli: Acca Volley a un passo dalla promozione in Serie D, trasferta impegnativa contro il Volley Agropoli

È arrivato il momento tanto atteso: domenica l’Acca Volley Eboli può coronare una stagione straordinaria con la promozione in Serie D. La squadra maschile, protagonista di un campionato di Prima Divisione condotto con determinazione e spirito di gruppo, è ora a un solo passo dal traguardo.

Gara decisiva per la promozione in D

Sarà una trasferta impegnativa contro il Volley Agropoli, ma con una vittoria arriverebbe la certezza matematica del primo posto in classifica. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro quotidiano di un gruppo unito dentro e fuori dal campo.

«In attesa del fischio d’inizio, la società desidera ringraziare chi ha creduto in questo progetto: gli atleti, lo staff tecnico, le famiglie e tutti coloro che hanno seguito con passione ogni partita. Anche se domenica si giocherà lontano dalle mura amiche, il calore e il sostegno della città non mancheranno», fa sapere la società.

«Ogni impresa nasce da un sogno coltivato con impegno, e l’Acca Volley Eboli ha dimostrato di saper sognare in grande, restando con i piedi per terra. Ora non resta che affrontare quest’ultima sfida con umiltà, concentrazione e fiducia nei propri mezzi. Domenica si scriverà un nuovo capitolo. Forza Acca!».