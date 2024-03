Volley Agropoli recede dalla convenzione del PalaGreen: il Comune alla ricerca di una nuova gestione dell’impianto sportivo

La “Asd Volley Agropoli” ha deciso di recedere dalla convenzione di gestione del PalaGreen, l’impianto sportivo comunale di località Moio. Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, si trova ora alla ricerca di una nuova associazione che possa assumersi la responsabilità della gestione dell’impianto.

La decisione della “Asd Volley Agropoli”

A causa dell’impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali, la “Asd Volley Agropoli” ha deciso di recedere dalla convenzione di gestione del PalaGreen. Questo ha portato il Comune a dover prendere provvedimenti per garantire la continuità dell’operatività dell’impianto sportivo.

Alla ricerca di una nuova gestione

Il Comune di Agropoli ha annunciato di voler verificare l’interesse delle associazioni territoriali per l’utilizzo del PalaGreen. Si sta valutando la possibilità di stipulare una nuova intesa per la gestione dell’impianto sportivo per un periodo di un anno, con possibilità di proroga, a partire da luglio 2024.

Misure temporanee adottate dal Comune

Nel frattempo, mentre si completa l’iter di affidamento a una nuova associazione, il Comune ha affidato alla Agropoli Cilento Servizi alcuni compiti temporanei legati alla gestione del PalaGreen. Fino a giugno, la società si occuperà della pulizia e della manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché della guardiania e sorveglianza. Sarà responsabile anche della gestione degli accessi e dell’apertura e chiusura dell’impianto in occasione di eventi e dell’utilizzo autorizzato dal Comune di Agropoli o da associazioni autorizzate.