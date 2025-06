Eboli, disagi e disservizi in località Boscariello: monta la protesta dei residenti

Strade dissestate, segnaletica inesistente, discariche abusive, allarme sicurezza e problemi legati alla cattiva gestione degli impianti di pubblica illuminazione e della rete idrica. Monta la protesta dei residenti della località Boscariello di Eboli, costretti a vivere quotidianamente in uno stato di degrado e abbandono.

Le proteste dei residenti

«Non ci vengano a dire che stanno intervenendo, che poi risolvono i problemi, che tra poco ripristineranno la situazione – accusa senza mezzi termini un residente – Sono almeno tre anni che cerchiamo invano di porre rimedio ai disagi che attanagliano il nostro quartiere, ma puntualmente non riusciamo a trovare soluzioni». Le piogge abbondanti dell’inverno, l’asfalto ormai obsoleto e in più punti inesistente, il transito di mezzi pesanti in zona, l’erba alta ai bordi delle strade, le discariche a cielo aperto in ogni angolo e la scarsa illuminazione rendono completamente invivibile l’intero quartiere, abitato da decine di famiglie. Situazione analoga a Fiocche-La Verdesca.

«Ma se alla manutenzione, che è discutibile e completamente assente, aggiungiamo la questione sicurezza – dice un altro residente – allora la situazione peggiora letteralmente. I furti non si contano più: qui la gente ha paura di restare a casa, soprattutto di sera. Chiediamo di restituire dignità al nostro quartiere, come avviene in altre zone della città». Non mancano, a rafforzare la protesta dei residenti, lettere protocollate via PEC rimaste prive di risposta.