Eboli: maxi-discarica abusiva sequestrata, stretta sui trasgressori dei rifiuti

Un’importante operazione congiunta tra la Polizia Municipale di Eboli, guidata dal Comandante Daniele De Sanctis, e i Carabinieri ha portato al sequestro di un’area di 3.500 metri quadrati in località Campolongo-Marina di Eboli. Il sequestro, avvenuto ai sensi dell’articolo 256 del D.Lgs n. 152/06, ha riguardato la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva contenente diverse tonnellate di rifiuti pericolosi, speciali, ingombranti e RAEE di vario genere. I responsabili, di cittadinanza italiana e residenti ad Eboli, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Fototrappole “e-killer” in azione contro lo sversamento illecito

Parallelamente, il Nucleo ecologico ambientale della Polizia Municipale ha intensificato i controlli sul territorio, sanzionando diversi individui grazie all’utilizzo di fototrappole “e-killer”. Sono state elevate multe per deposito incontrollato di rifiuti a residenti di via dei Salici e di Campolongo, nonché a automobilisti di passaggio. Le sanzioni, comminate in base al regolamento comunale e al codice della strada, ammontano rispettivamente a 206 e 216 euro. Anche nel centro storico sono stati sanzionati numerosi cittadini per violazioni analoghe.

Soddisfazione dell’Assessore e del Sindaco per l’intensificazione dei controlli

L’Assessore Antonio Corsetto ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti: “Piano piano stiamo marciando a 360 gradi per poter agire ed intensificare i controlli su tutto il territorio. Stiamo cercando di alzare quella linea di sicurezza e di rispetto alle regole, per manifestare la legalità che ci siamo prefissati da tempo”. Corsetto ha inoltre sottolineato la “collaborazione sempre più proficua con l’Arma dei Carabinieri”. Il Sindaco ha aggiunto: “Grazie al Comandante De Sanctis che sta attuando alla lettera tutti gli indirizzi politici relativi alla gestione dei rifiuti indicati dall’amministrazione. Con le fototrappole e-killer siamo partiti per risolvere le problematiche relative agli sversamenti, sia in periferia che al centro. Questa serie di azioni saranno di sicuro un’ottima chiave di azione che fungerà anche da deterrente per i malintenzionati”.

Cresce la collaborazione dei cittadini nel segnalare le irregolarità

Negli ultimi tempi si è registrato un aumento degli incontri tra la Polizia Municipale e i cittadini, che dimostrano una crescente collaborazione nel segnalare anomalie e sversamenti illeciti su tutto il territorio comunale.