Eboli, cuore e cinismo: sbancata Avellino in un derby thrilling (3-4)

La Feldi Eboli centra la sua terza vittoria su tre partite di Serie A in un match ad alta tensione. Il derby campano contro la Sandro Abate Avellino si conclude con il risultato di 3-4, con la squadra di mister Luciano Antonelli che espugna il PalaDelMauro al termine di una gara ricca di emozioni. Nonostante un vantaggio rassicurante di 0-4, le “volpi” hanno subito la veemente reazione dei padroni di casa, che hanno sfiorato il pareggio, negato solo da un superlativo Dalcin nel finale.

Sblocco dell’ex e primo acuto stagionale

L’inizio della gara vede un Venancio particolarmente attivo, tornato ufficialmente in campo dopo aver scontato la squalifica di due giornate. L’attaccante si trova subito in un duello con il portiere avellinese Lo Conte, autore di almeno tre parate decisive. È però l’ex di turno, Gui, a sbloccare il risultato a metà del primo tempo, segnando il suo primo gol da ex con un tap-in sotto porta che batte l’estremo difensore irpino. Poco dopo, Lo Conte si supera ancora su Venancio ma nulla può sul raddoppio della Feldi Eboli firmato da Giancarllo Selucio, al suo primo gol stagionale.

Vantaggio ampliato, rimonta e brividi finali

La ripresa si apre con la Feldi Eboli che allunga ulteriormente. Su schema da rimessa laterale, Pelezinho serve Venancio che insacca la sua prima rete con le volpi. Passano pochi minuti e Venancio si veste da assistman, servendo al centro Gui che realizza così la sua prima doppietta in rossoblù, portando il risultato sullo 0-4.

La gara sembra indirizzata, ma la Sandro Abate Avellino rientra prepotentemente in partita in due minuti. Prima un gran gol al volo di Lolo Suazo, poi Preà accorcia sul 2-4. A metà secondo tempo, Alex sigla il 3-4 con un tocco morbido. La Feldi Eboli prova a reagire colpendo una traversa con Caponigro. L’episodio decisivo avviene a meno di 3 minuti dal termine, quando Lolo Suazo fallisce il tiro libero concesso alla Sandro Abate per il sesto fallo delle “volpi”. “Capitan Dalcin mette la sua firma neutralizzando la battuta del pivot dei lupi irpini”, mantenendo il minimo vantaggio. L’assalto finale con il portiere di movimento non produce effetti per i padroni di casa.

Avvio record per i ragazzi di Antonelli

Con questo successo, la Feldi Eboli inanella il suo quinto successo consecutivo tra campionato e Coppa Divisione, firmando un avvio di stagione eccezionale. Una vittoria che assume un doppio valore per mister Antonelli e i suoi ragazzi, non solo per i tre punti ottenuti ma anche per il morale, considerando l’importanza di vincere un derby. Il prossimo appuntamento per chiudere questo ciclo di partite prima della sosta è domenica al Palasele contro la Pirossigeno Cosenza.