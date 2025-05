“Eboli Cult”, arriva un’altra importante firma del giornalismo italiano: attesa per Francesco Giorgino

Doppio appuntamento di grande spessore ad Eboli Cult. Al festival delle lettrici e dei lettori della Città di Eboli si alternano due figure di grande rilevanza nel mondo del giornalismo nazionale. Giovedì 29 maggio arriva Sergio Rizzo, già vicedirettore di Repubblica e collaboratore del Corriere della Sera.

L’appuntamento con il giornalista Francesco Giorgino

Venerdì 30 maggio, invece, in Arena Cult arriva Francesco Giorgino, giornalista e conduttore televisivo. Per oltre vent’anni conduttore del Tg1, oggi alla guida del programma, sempre in onda su Rai 1, “XXI secolo, quando il presente diventa futuro”.

La presentazione

Giorgino presenterà il suo ultimo libro “Giubilei”, che nasce proprio dagli approfondimenti del programma che conduce su Rai 1. Il libro propone “un’analisi sistematica che, con semplicità e in modo coinvolgente, conduce il lettore per mano dal primo Giubileo della storia nel 1300 per iniziativa di Bonifacio VIII a quello del 2025, che Papa Francesco ha voluto dedicare alla speranza che non delude mai”. Tra i personaggi intervistati nel libro: Pupi Avati, Edith Bruck, Liliana Cavani, Roberto Gualtieri e tanti altri.

A dialogare con l’autore ci sarà Lucia Gallotta, giornalista de Il Mattino. Si comincerà alle 20, come sempre in Arena Cult – Piazza della Repubblica.