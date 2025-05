Il giornalista Sergio Rizzo ospite al terzo appuntamento di Eboli Cult

Giovedì 29 maggio per il terzo appuntamento di Eboli Cult arriva ad Eboli il giornalista Sergio Rizzo.

La carriera

Già vicedirettore di La Repubblica e collaboratore del Corriere della Sera, opinionista nei maggiori talk televisivi, Sergio Rizzo è autore del libro inchiesta “La Casta”, fenomeno editoriale degli scorsi anni che con oltre un milione di copie vendute e più di venti edizioni ha aperto un importante dibattito sulla qualità della classe dirigente politica.

La presentazione del libro

Ad Eboli Cult presenterà il suo nuovo libro “2027. Fuga dalla democrazia”. Pubblicato da Solferino, il libro è ambientato “in un’Italia futuribile (ma verosimile) devastata dal cambiamento climatico, in cui non si presenta a votare quasi nessuno. Il pressoché totale astensionismo dà il via a una valanga di emergenze che si traducono in una crisi della democrazia, apparentemente irreversibile. Un ritratto ironico della politica italiana, uno specchio deformante delle sue pulsioni più profonde e un lucido avvertimento su ciò che potremmo diventare: questo libro ci spiega che la fantapolitica non è poi così lontana come sembra.”

A dialogare con l’autore ci sarà Eugenio Verdini. Si comincerà alle 20, come sempre all’Arena Cult, in Piazza della Repubblica.