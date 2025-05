Tutto pronto la seconda edizione di “Eboli Cult”: ecco il programma e gli ospiti. Si parte con Serena Bortone

Prende il via la seconda edizione di Eboli Cult. Si parte dalla Letteratura, con la rassegna dedicata alle lettrici e ai lettori, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della buona lettura. Dopo il grande successo della prima edizione, Eboli Cult Letteratura torna con un programma ricco di incontri, presentazioni di libri e momenti di confronto con autori e personalità del mondo letterario e culturale. L’obiettivo è promuovere la passione per la lettura, valorizzare il patrimonio culturale della nostra città e favorire momenti di confronto per tutta la comunità.

Il programma

Gli appuntamenti si terranno dal 24 maggio al 19 giugno, presso Piazza della Repubblica, dove tornerà l’Arena Cult, uno spazio interamente dedicato agli incontri, con oltre duecento posti a sedere. Il calendario degli eventi si caratterizza per la presenza di importanti personalità del mondo culturale italiano, in ambito giornalistico, letterario e filosofico.

Si inaugurerà sabato 24 maggio con Serena Bortone, giornalista e conduttrice Rai al suo esordio nella narrativa con il libro “A te vicino così dolce” (Rizzoli editore). Il 27 maggio sarà il turno di Rossella Cerrone e del suo libro “Un passo oltre le nuvole” (Marlin editore). Il 29 maggio Sergio Rizzo, già vice direttore de La Repubblica e autore del best seller “La casta”, presenterà il suo ultimo libro “2027. Fuga dalla democrazia” (Solferino editore). Si continua il 30 giugno con Francesco Giorgino, giornalista e conduttore televisivo, che presenta il suo “Giubilei” (Rai edizioni).

Grande attesa, il 6 giugno, per l’incontro con Vito Mancuso, che parlerà del suo libro “Destinazione speranza” (Garzanti editore). Poi una sorpresa per tutti gli amanti della serie televisiva Mare fuori: l’8 giugno Biagio Manna, attore della serie, ma anche dei film di Paolo Sorrentino, presenta il suo primo romanzo “Vincenzo Birillo” (Solferino editore). Il 9 giugno un omaggio al cantautore Pino Daniele, con Pietro Perone e il suo “Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica, dal Mascalzone latino a Giogiò”. (San Paolo edizioni). Appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura il 10 giugno, per l’incontro con Mario Desiati (vincitore del Premio Strega 2022) che presenta il suo nuovo romanzo “Malbianco” (Einaudi). E poi, talk sulla violenza domestica il 12 giugno con l’autore Raffaele Focaroli e riflessione su due personaggi storici del Cilento (il brigante Tardio e il pedagogista Patri) il 17 giugno con Carmelo Conte e il suo ultimo libro “Il brigante e il maestro” (Europa edizioni).

Attesa per la premiazione del concorso letterario Matteo Ripa

Il 18 giugno avverrà la premiazione del primo concorso letterario Matteo Ripa – Città di Eboli. Il concorso, alla sua prima edizione, ha raccolto fin da subito l’interesse del mondo editoriale riscuotendo numerose iscrizioni da parte di piccoli e medi editori indipendenti da tutta Italia. L’appuntamento mira a consolidarsi e a crescere nel tempo, diventando un premio di riferimento per l’editoria nazionale di qualità. Chiusura in grande, il 19 giugno, con il reading del poeta, scrittore e regista Franco Arminio.

Le info utili

Ma Eboli Cult è tanto altro ancora: per ulteriori informazioni e il programma completo, visitate il sito ufficiale www.ebolicult.it o seguite le pagine social di Eboli Cult.