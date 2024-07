Eboli Cult: presentato il sito web e il cartellone degli appuntamenti culturali tra musica, storia e cinema

Teatro di inclusione, palcoscenico di cultura, centro materiale e spirituale di aggregazione di un’intera comunità: sono stati sufficienti un paio di mesi, e l’idea del Comune di Eboli di raccogliere – sotto un unico nuovo marchio, in un unico poliedrico contenitore – il meglio dell’offerta culturale si è fatta realtà.

Un vasto programma

Con Eboli Città Sveva, il MedFilm Festival, Palco d’autore e il Gran Galà sotto le stelle, con i temi e i simboli della storia, del cinema e della musica, Eboli Cult riprende il lavoro di costruzione di un’offerta culturale fortemente identitaria per restituire alla Città di Eboli il ruolo che le spetta nel panorama culturale regionale. Una terra di mezzo, di incontro, di transizione, un crocevia di storie, culti e culture, un territorio di cerniera che da sempre mescola genti e produce innovazioni.

Gli obiettivi

Ed è proprio nella prospettiva di rigenerare la ricchezza culturale e sociale, alimentando processi virtuosi, che il Comune di Eboli ha deciso di sostenere e realizzare, in partenariato con associazioni, enti e operatori, nuove iniziative di spessore che rafforzano i legami comunitari e creano, nel contempo, un importante impatto economico.

Diverse collaborazioni

Dopo Caffèorchidea, dunque, ecco le collaborazioni con l’Oratorio San Francesco, la Compagnia di Teatro del Bianconiglio, le associazioni Café de la Régence, Nova Musica d’insieme, Methexis, Cinema Sociale99, Cine Factor e Movieboli. Una sinergia basata sulla condivisione del progetto e la volontà di illuminare la Città di Eboli.

Il sito di Eboli Cult

Da qui, i tanti appuntamenti in programma quest’estate, con i concerti, le rievocazioni storiche, i film e i cortometraggi. Una comunità già solida, dunque, che punta ad allargarsi, accogliendo nella propria rete gli operatori della ristorazione e della ricettività che vogliono contribuire direttamente, con i propri servizi, al disegno di una città accogliente ed ospitale. Con il sito web di Eboli Cult che mette in mostra il patrimonio artistico e culturale della città, e con le sezioni specifiche dedicate agli operatori privati, si avvia quindi una nuova dimensione di questo progetto: la strutturazione di un vero e proprio portale di offerta culturale e turistica per la Città di Eboli.