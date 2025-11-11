Eboli, cade dalle scale: ferito muratore. Indagano i carabinieri

Sarebbe caduto per le scale per cause al vaglio degli inquirenti e poi finito in ospedale con un quadro clinico importante. Un muratore di Eboli di 46 anni è tuttora ricoverato a causa di una frattura cranica ed emorragia cerebrale dopo essere caduto per le scale.

Indagini in corso

Di lui si stanno prendendo cura i camici bianchi dell’ospedale Ruggi di Salerno mentre a chiarire l’esatta dinamica dei fatti sono impegnati i carabinieri di Eboli agli ordini del capitano Greta Gentili.

Non sarebbe molto chiara, infatti, la dinamica dell’incidente.

I carabinieri stanno esaminando le immagini della videosorveglianza presente ai varchi d’accesso del Pronto Soccorso ebolitano per capire l’uomo come realmente sia giunto in ospedale. A quanto pare non sarebbe stato allertato il 118. Le indagini sono in corso.