Eboli, cade dalle scale: ferito muratore. Indagano i carabinieri

A cura di Silvana Scocozza
Ospedale Ruggi

Sarebbe caduto per le scale per cause al vaglio degli inquirenti e poi finito in ospedale con un quadro clinico importante. Un muratore di Eboli di 46 anni è tuttora ricoverato a causa di una frattura cranica ed emorragia cerebrale dopo essere caduto per le scale.

Indagini in corso

Di lui si stanno prendendo cura i camici bianchi dell’ospedale Ruggi di Salerno mentre a chiarire l’esatta dinamica dei fatti sono impegnati i carabinieri di Eboli agli ordini del capitano Greta Gentili.

Non sarebbe molto chiara, infatti, la dinamica dell’incidente.

Leggi anche:

Decesso a Napoli per il lavoratore ustionato in una fabbrica di Eboli: indagini in corso

I carabinieri stanno esaminando le immagini della videosorveglianza presente ai varchi d’accesso del Pronto Soccorso ebolitano per capire l’uomo come realmente sia giunto in ospedale. A quanto pare non sarebbe stato allertato il 118. Le indagini sono in corso.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Movimento 5 Stelle

Agropoli: inaugura il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle

Cammarano e Molinaro: “Un entusiasmo che cresce ogni giorno. Con Fico costruiamo…

Porto Camerota

Marina di Camerota tra i porti turistici d’eccellenza: nuovo riconoscimento ai Blue Marina Awards 2025

Premio speciale per l’accoglienza turistica: per la seconda volta il porto cilentano…

Truffe

Prevenzione frodi: un incontro cruciale per la sicurezza degli anziani a Caggiano

Martedì 11 novembre un incontro a Caggiano, organizzato da ANC e Carabinieri,…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79