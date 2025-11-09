Decesso a Napoli per il lavoratore ustionato in una fabbrica di Eboli: indagini in corso

L’operaio è deceduto dopo tre giorni di ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli

A cura di Silvana Scocozza
Ospedale Cardarelli

Un tragico incidente sul lavoro ha avuto il suo epilogo questa mattina, quando il cittadino di 35 anni, gravemente ustionato nei giorni scorsi in una azienda florovivaistica ad Eboli, è deceduto presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

L’incidente

L’uomo, impiegato regolarmente in un’azienda florovivaistica, era rimasto vittima di un rogo mentre svolgeva attività nell’azienda. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, ma le fiamme lo avevano avvolto, provocandogli ustioni estese su circa l’80% del corpo.

Nonostante l’immediato ricovero e i disperati sforzi del personale medico dell’ospedale partenopeo, le condizioni del 35enne sono apparse gravi fin dall’inizio. Il vasto quadro clinico dovuto alle gravissime lesioni ha reso vano ogni tentativo di salvataggio da parte dei sanitari.

Indagini in corso

Sull’episodio stanno lavorando i Carabinieri della Stazione compagnia, che hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire con esattezza le circostanze che hanno portato all’incidente.

