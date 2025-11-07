Incidente in fabbrica ad Eboli: operaio gravemente ustionato, indagini in corso

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato ad Eboli. Un operaio trentacinquenne, originario della Puglia, è rimasto gravemente ustionato a seguito di una violenta esplosione avvenuta ieri mattina in una fabbrica di lavorazione di materiali floreali. Orara ricoverato in condizioni gravi.

L’incidente e i primi soccorsi

L’esplosione, di natura ancora da chiarire, è stata innescata probabilmente dall’accumulo di materiale di bruciatura e solventi. L’operaio è stato investito da una fiammata.

I colleghi presenti sul posto hanno prestato i primi soccorsi: l’uomo è stato trasportato prima all’ospedale di Eboli e poi al Centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

La diagnosi e il trasferimento al Cardarelli

L’operaio ha riportato ustioni di terzo grado estese e profonde, coprendo oltre il settanta per cento del corpo, in particolare il tronco e gli arti.

Sull’incidente indagano i Carabinieri della Compagnia di Eboli.