Eboli: assemblea cittadina in difesa dell’ospedale. Conte chiama a raccolta i rappresentanti del territorio. Sindaci compresi

Le notizie che si rincorrono e la politica che cerca di trovare la toppa. Da una parte quelli che vorrebbero il potenziamento dell’ospedale ebolitano a partire dall’organico e dall’altra quelli che pur di far funzionare la sanità pubblica sarebbero disposti ad accettare la realizzazione di un ospedale in altro Comune. Nel mezzo tutto quelli che non sanno da che parte stare e chiedono alla classe dirigente di capire, una volta per tutte, come stanno realmente i fatti.

La riunione

E così lunedì 18 dicembre alle ore 18.00 nell’aula consiliare Isaia Bonavoglia di Palazzo di Città, su convocazione del Sindaco di Eboli Mario Conte si terrà una riunione allargata a tutti i consiglieri comunali, ai parlamentari della provincia di Salerno, ai consiglieri regionali e provinciali, ai sindaci del distretto 64, a tutte le organizzazioni sindacali, agli ordini professionali di categoria e ai membri del comitato in difesa dell’ospedale di Eboli.

Le dichiarazioni

“Una riunione allargata per parlare alla Città e per ribadire la ferma opposizione alla decisione di smantellare l’ospedale di Eboli”.

Non mancheranno momenti concitati e nemmeno la presenza dei maggiori rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli.