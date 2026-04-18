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Francesco Fedocci promosso Maggiore: nuovo traguardo per il Comandante della Compagnia di Sapri

Importante traguardo per il Comandante della Compagnia di Sapri: Francesco Fedocci è ufficialmente Maggiore. Ripercorriamo la sua brillante carriera nell'Arma

Maria Emilia Cobucci

È stato ufficialmente promosso al grado di Maggiore Francesco Fedocci, attuale Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sapri. Il prestigioso avanzamento di grado giunge come coronamento di un percorso professionale caratterizzato da impegno costante e dedizione al servizio delle istituzioni.

Le tappe della formazione e i primi incarichi

La lunga carriera del Maggiore Fedocci ha radici profonde. Tutto è iniziato nel 2011 a Modena, dove ha frequentato l’Accademia Militare, lo storico e primario centro di formazione per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente, nel 2014, il suo percorso è proseguito a Roma presso la Scuola Marescialli in qualità di istruttore, un ruolo di responsabilità formativa ricoperto con profitto anche nel biennio successivo.

L’esperienza operativa e l’approdo a Sapri

Nel corso degli anni, Fedocci ha diretto diversi reparti strategici su tutto il territorio nazionale. Tra le esperienze di rilievo spiccano il comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina e l’impegno presso il Nucleo Investigativo di Frascati, contesti operativi complessi che ne hanno forgiato le capacità di comando.

Nel 2022 ha assunto la guida della Compagnia dei Carabinieri di Sapri, dove presta servizio tuttora. Le numerose operazioni condotte con successo sotto la sua direzione hanno permesso al Maggiore Francesco Fedocci di consolidare il proprio ruolo, tracciando la strada per una carriera di alto profilo all’interno dell’Arma.

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