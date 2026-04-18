Roccadaspide, successo per la Fiera Storica di Carretiello: una tradizione secolare

Il rilancio della Fiera Storica di Carretiello è stato un successo: questa mattina la frazione rurale di Roccadaspide si è riempita di venditori ambulanti e di espositori di prodotti tipici che hanno rinnovato l’appuntamento con un evento che ha centinaia di anni.

Il Comune sta lavorando ad un rilancio dell’evento

La fiera non è stata mai interrotta, ma ora l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Gabriele Iuliano, punta ad un rilancio dell’evento per renderla sempre più tipica e più grande. Grande impegno da parte del Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Vito Brenca, referente dell frazioni di Doglie e Carretiello: “L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale è quello di riportare l’Antica Fiera di Carretiello agli splendori di un tempo per non far tramontare una tradizione fortemente radicata al territorio, alla sua storia e alla sua gente”, ha fatto sapere Vito Brenca che sta lavorando al rilancio della Fiera.

Per l’intera mattinata è rimasto aperto anche il Museo della Civiltà Contadina di Carretiello sempre accessibile gratuitamente e che è stato arricchito di nuovi oggetti grazie alle donazioni della Signora Maria Cirone che ha voluto mettere a disposizione di tutti oggetti antichi e legati alla vita contadina.