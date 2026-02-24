Dominio Feldi Eboli: Pomezia travolto 5-0 e quarti di finale conquistati

La Feldi Eboli non lascia scampo alla Fortitudo Pomezia e, con una prestazione autoritaria al Palasele, si assicura il passaggio ai quarti di finale di Coppa della Divisione. Un netto 5-0 che racconta la superiorità schiacciante della compagine rossoblù, capace di gestire il ritmo della gara dal primo all’ultimo minuto, regalando al pubblico una serata di grande futsal e forti emozioni.

Echavarria apre le danze: il primo tempo è rossoblù

L’avvio di gara vede una Feldi subito aggressiva. Le conclusioni di Selucio e Venancio chiariscono immediatamente le intenzioni delle “volpi”, che alzano il baricentro mettendo sotto pressione la retroguardia laziale. Dopo un palo colpito da Felipinho e un intervento prodigioso di Molitierno su Mateus, il punteggio si sblocca a metà della prima frazione. Dalcin si rende protagonista di una percussione palla al piede fino al limite dell’area; sulla respinta del portiere ospite si avventa Felipe Echavarria, il più rapido di tutti a ribadire in rete l’1-0.

Nonostante il vantaggio, la spinta dei padroni di casa non accenna a diminuire. Mentre il Pomezia fatica a costruire una reazione concreta, la Feldi trova il raddoppio proprio allo scadere del primo tempo: è ancora Echavarria a firmare la doppietta personale, permettendo ai suoi di andare al riposo sul 2-0 e in totale controllo del match.

Lo spettacolo della ripresa e il ritorno al gol di Tiago Lemos

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo. Dopo pochi giri di lancette, la Feldi cala il tris con una giocata di altissima scuola: Lavrendi devia di tacco un tiro di Mateus, beffando Molitierno per il 3-0. Il Pomezia, nel tentativo disperato di riaprire i giochi, sceglie di schierare il portiere di movimento già a metà ripresa, ma la mossa si rivela inefficace contro l’organizzazione difensiva di Eboli.

Il momento più toccante della serata arriva a pochi minuti dal termine. Dopo aver sfiorato la rete in diverse occasioni, Tiago Lemos, rientrato dopo un lungo e difficile infortunio, trova il gol del 4-0. Un’emozione incontenibile per il giocatore, che scoppia in lacrime circondato dall’abbraccio dei compagni e dall’ovazione del Palasele. A chiudere definitivamente i conti è ancora uno strepitoso Echavarria, che firma la sua tripletta personale e raggiunge la doppia cifra stagionale, confermandosi uno dei perni offensivi della squadra.

Una qualificazione nel segno della continuità

Il triplice fischio sancisce un 5-0 che non ammette repliche. La Feldi Eboli accede ai quarti di finale con la consapevolezza di essere una delle candidate principali al titolo, forte di una rosa profonda e di una condizione fisica eccellente. Con Echavarria che si unisce al club dei marcatori in doppia cifra insieme a Calderolli, Felipinho e Gui, la formazione rossoblù lancia un segnale chiaro alle avversarie: le volpi sono pronte a recitare un ruolo da protagoniste assolute in questa competizione.