Alessandro Berardi vince a Salerno: il premio nazionale per l’ambiente a “140 Sfumature Novaresi”

Arriva da Salerno un importante riconoscimento nazionale in ambito ambientale. In occasione della XVII edizione del Premio Letterario Nazionale dedicato all’ambiente “Estate al mare: Sport, Arte e Divertimento”, l’autore e fotografo piemontese Alessandro Berardi si è aggiudicato il primo premio grazie al suo libro “140 Sfumature Novaresi”, edito da Kimerik.

Il concorso, che ogni anno richiama autori e realtà culturali da tutta Italia, rappresenta un appuntamento consolidato per la promozione dei valori legati alla sostenibilità e alla tutela del territorio.

La fotografia come manifesto ecologista

L’opera di Berardi è stata premiata “per il meritevole lavoro fotografico e per l’importante messaggio in favore della tutela ambientale”. Il volume, concepito come un silent book, racconta le bellezze naturali e culturali del territorio novarese attraverso un percorso suddiviso in sei sezioni tematiche. Le immagini diventano il principale strumento narrativo e veicolano un chiaro messaggio di salvaguardia del patrimonio naturale.

Le parole del vincitore

«Sono davvero emozionato di aver vinto il primo premio in un concorso così importante, che promuove valori in cui credo profondamente, come la tutela dell’ambiente», ha dichiarato l’autore. «Il fatto che il mio libro sia apprezzato anche al di fuori del Piemonte rappresenta per me motivo di grande orgoglio. Ringrazio la giuria per questo prestigioso riconoscimento».

Salerno capitale della cultura ambientale

La premiazione, svoltasi a Salerno, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni e realtà del territorio, confermando il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

Questo successo rafforza il ruolo della fotografia come strumento di sensibilizzazione: con questo riconoscimento nazionale, il progetto amplia la propria visibilità oltre il contesto locale, portando all’attenzione del pubblico una tematica oggi sempre più centrale come quella della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente.